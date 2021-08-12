Destaque na vitória sobre o rival, Erick Marcus, do Vasco, comemora, mas diz: 'Não tem nada decidido'

Crédito: Erick Marcus fez gol de falta e deu uma assistência na vitória do Vasco (Reprodução/Gabriel Suares/Vasco

O Vasco derrotou o Flamengo por 3 a 1 e saiu na frente na final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida de volta está marcada para a próxima segunda-feira, às 20, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Destaque do Cruz-Maltino na partida, Erick Marcus falou sobre a importância do triunfo no primeiro jogo da decisão, porém disse que nada está decidido.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Graças a Deus, pude sair com o primeiro passo para a vitória, pude ajudar a equipe com um gol e uma assistência. Não tem nada decidido. Vamos fazer uma boa semana. O grupo está unido e está todo mundo de parabéns, demos o nosso máximo - disse o jovem atleta cruz-maltino em entrevista na saída de campo ao portal Ge.

+ Com Leandro Castan fora, torcedores do Vasco escolhem os dois zagueiros preferidos. Confira!

A decisão desta quinta foi muito disputada, porém o Vasco se impôs após sair atrás no placar. Com dois gols bonitos, a equipe conseguiu construir a vantagem e pode perder por até um gol de diferença que conquista o título inédito.

+ Ricardo Graça se reapresenta no Vasco e mostra medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio

O gol de empate foi marcado por Andrey, de calcanhar, após a bola sobrar na área. Na volta do intervalo, Erick Marcus marcou um bonito gol de falta e deu a assistência para o gol de Ycaro, que sacramentou a vitória do Gigante da Colina em São Januário.