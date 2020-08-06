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futebol

Destaque na Série B em 2019, Didi quer bom desempenho no Guarani

Zagueiro foi o melhor passador da competição nacional na temporada passada e espera repetir o feito no Bugre, que estreia no torneio contra o CSA, em Alagoas, no sábado...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 14:16

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:16

Crédito: Divulgação/Guarani
Reforço do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Didi, de 29 anos, chega com vasta bagagem para ajudar o Bugre na competição. Um dos principais trunfos do defensor é o retrospecto recente no campeonato. Em 2019, ele foi o melhor passador do torneio com média de 89% de precisão, segundo dados do SofaScore.
- Hoje o futebol moderno exige que os defensores sejam grandes responsáveis pela saída de bola, exige que atacantes marquem. É um jogo muito físico, mas que também requer qualidade na defesa. Fiquei muito feliz quando soube desses dados em 2019, pois eu sempre tive essa característica. É desde o tempo em que comecei no futsal. Por isso, treino muito para melhorar isso diariamente. Ano passado deu certo no Botafogo. E espero que aqui no Guarani, seja ainda melhor - destacou.
Com passagens por Botafogo-SP, Adanaspor, da Turquia, Osasco Audax, São Bernardo e Penapolense, o zagueiro projeta um bom começo do Bugre na Série B, já que não pôde atuar no Campeonato Paulista.
- Cheguei aqui já há mais de um mês e estou muito feliz com todos os momentos que já estou passando por aqui. O clube tem um projeto bom, uma diretoria competente, uma comissão técnica muito qualificada e um elenco que me recebeu muito bem. Temos condições de fazer um bom começo de campeonato para alcançar nossos objetivos. Acredito que já chegaremos muito fortes para esta estreia, mesmo fora de casa - concluiu Didi.
O Guarani inicia o Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado (08), às 21 horas, diante do CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

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