Destaque na pré-temporada, Coutinho comemora retorno ao Barça

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De volta ao Barcelona após empréstimo ao Bayern de Munique, o meia Philippe Coutinho tem animado aos torcedores blaugranas na pré-temporada da equipe catalã. Com três jogos e dois gols, além de ser eleito o melhor em campo no Troféu Joan Gamper, o brasileiro foi um dos destaques do time nos amistosos.

- Estou ansioso para ajudar a equipe a vencer. Falta uma semana para o início da Liga e estamos todos concentrados e animados para começar. É ótimo estar de volta aqui. Senti falta de jogar aqui e estou muito animado por continuar - disse Coutinho, que completou:

- Estamos dando o nosso melhor para nos adaptarmos ao novo sistema do treinador. O nível da equipe está aumentando; espero que tudo corra bem.

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, também elogiou o brasileiro e disse que o meia é importante para o clube.