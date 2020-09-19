Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Destaque na pré-temporada, Coutinho comemora retorno ao Barça

Brasileiro foi destaque nas três partidas amistosas do Barcelona e teve grande desempenho no time de Ronald Koeman, que elogiou o jogador...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 17:24
Crédito: JOSEP LAGO / AFP
De volta ao Barcelona após empréstimo ao Bayern de Munique, o meia Philippe Coutinho tem animado aos torcedores blaugranas na pré-temporada da equipe catalã. Com três jogos e dois gols, além de ser eleito o melhor em campo no Troféu Joan Gamper, o brasileiro foi um dos destaques do time nos amistosos.
- Estou ansioso para ajudar a equipe a vencer. Falta uma semana para o início da Liga e estamos todos concentrados e animados para começar. É ótimo estar de volta aqui. Senti falta de jogar aqui e estou muito animado por continuar - disse Coutinho, que completou:
- Estamos dando o nosso melhor para nos adaptarmos ao novo sistema do treinador. O nível da equipe está aumentando; espero que tudo corra bem.
O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, também elogiou o brasileiro e disse que o meia é importante para o clube.
- Espero que vejamos uma grande versão dele. Para mim é um grande jogador. Trabalha bem fisicamente e com a bola. É um jogador importante para a equipe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados