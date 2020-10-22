Destaque na estreia pelos profissionais, Gomes se emociona ao citar avô: 'Realizamos o nosso sonho'

Depois de se destacar na sua estreia pelos profissionais do Flamengo, e logo em partida válida pela Libertadores (última rodada da fase de grupos), João Gomes se emocionou ao conceder entrevista, concedida à "FlaTV", em seguida à vitória sobre o Junior Barranquilla por 3 a 1, no Maracanã.

- Estou muito feliz com o que está acontecendo comigo. Batalho por isso há muito tempo, e hoje graças a Deus pude estrear no profissional e realizar um sonho. Muito feliz. Espero poder dar muitas alegrias. Quero dedicar essa estreia ao meu avô (se emociona)... que morreu há um ano e pouco. É para você, vô. Realizamos o nosso sonho - falou o jogador criado no Ninho do Urubu. João Gomes atuou durante toda a segunda etapa do jogo desta noite, quando saiu do banco e entrou na vaga de Willian Arão. O promissor meio-campista desempenhou um bom papel pelo Fla, clube que defende desde 2009, ainda nos tempos de futsal, e que possui vínculo até dezembro de 2022.