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Destaque na estreia pelos profissionais, Gomes se emociona ao citar avô: 'Realizamos o nosso sonho'

Volante de 19 anos entrou no segundo tempo da vitória contra o Junior Barranquilla, por 3 a 1, nesta quarta e pela Libertadores; avô da promessa morreu no ano passado...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 01:09

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 01:09

Crédito: AFP
Depois de se destacar na sua estreia pelos profissionais do Flamengo, e logo em partida válida pela Libertadores (última rodada da fase de grupos), João Gomes se emocionou ao conceder entrevista, concedida à "FlaTV", em seguida à vitória sobre o Junior Barranquilla por 3 a 1, no Maracanã.
O volante de 19 anos foi às lágrimas ao lembrar de avô conhecido como Mirinho, que morreu em 2019.
- Estou muito feliz com o que está acontecendo comigo. Batalho por isso há muito tempo, e hoje graças a Deus pude estrear no profissional e realizar um sonho. Muito feliz. Espero poder dar muitas alegrias. Quero dedicar essa estreia ao meu avô (se emociona)... que morreu há um ano e pouco. É para você, vô. Realizamos o nosso sonho - falou o jogador criado no Ninho do Urubu. João Gomes atuou durante toda a segunda etapa do jogo desta noite, quando saiu do banco e entrou na vaga de Willian Arão. O promissor meio-campista desempenhou um bom papel pelo Fla, clube que defende desde 2009, ainda nos tempos de futsal, e que possui vínculo até dezembro de 2022.
Veja alguns dos números da estreia de João Gomes*:
- Acertou 40 dos 42 passes que tentou (95%).
- Acertou 100% das bolas longas (4/4).
- Acertou 100% dos dribles (3/3).
- Venceu 6 dos 9 duelos que disputou no gramado (67%).
* Fonte: Sofascore

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