Destaque na base do Flamengo, João Fernando revela inspiração em Júlio César e mira estreia no profissional

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Qual a sensação de defender seu time do coração? Poucas pessoas podem responder essa pergunta, mas uma delas é João Fernando, jovem goleiro do Flamengo. E com propriedade, afinal ele está no clube desde 2009. Torcedor de arquibancada, o atleta de 19 anos foi um dos destaques da equipe sub-20 na última temporada e não escondeu a satisfação em atuar pelo Rubro-Negro.

+ Trio do Flamengo na lista: veja 27 promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros em 2021- Eu sempre acompanhei de perto o time. Ser Flamengo é a melhor sensação do mundo e jogar pelo clube é algo que sempre sonhei, por isso é tão especial estar aqui. É como viver um sonho – disse João Fernando, em entrevista exclusiva ao LANCE!.

O ano de 2020 foi especial para o jovem goleiro. Apesar da ausência de títulos, ele aproveitou as oportunidades e se firmou como titular na equipe sub-20. O bom desempenho, inclusive, foi reconhecido em dezembro, quando João Fernando foi eleito o melhor goleiro da primeira fase do Brasileirão da categoria. O caminho até chegar a essa condição, no entanto, não foi fácil e contou com um 2019 de poucas partidas disputadas.

- Foi complicado, pois sabia que os outros goleiros eram muito qualificados e eu iria jogar pouco. Foquei muito e dei meu melhor, sempre com o pensamento de agarrar a oportunidade quando ela aparecesse. Mesmo no banco, trabalhei firme, pois sabia que a hora ia chegar.

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A temporada do sub-20 do Flamengo pode até ser comparada com a da equipe profissional. Após conquistar o Carioca, o Brasileirão e a Supercopa em 2019, o time não conseguiu manter o ritmo de conquistas e não levantou nenhuma taça em 2020. Para João Fernando, alguns fatores acabaram desfalcando o elenco e dificultando o trabalho do técnico Maurício Souza.

Quando se trata de inspiração, João Fernando não esconde a admiração por outro goleiro revelado pelo Flamengo: Júlio César. E assim como o ex-titular da Seleção Brasileira, o jovem, de 1,87m de altura, considera a habilidade para jogar com os pés e a agilidade como principais características dentro de campo.

- Sempre me espelhei no Júlio César. Posso dizer que faço um bom jogo com os pés, sou rápido e ágil. Considero meu estilo de jogo bastante moderno e estou sempre treinando forte para evoluir cada vez mais.Outro quesito que chama atenção em João Fernando é a capacidade em defender cobranças de pênaltis. Em uma partida contra o Palmeiras em novembro de 2020, por exemplo, ele pegou duas penalidades em sequência e foi crucial para garantir a vitória rubro-negra (confira no vídeo abaixo). Sobre o assunto, o jovem prefere não se exaltar e afirma que o sucesso recente depende de muito estudo e treinamento. - Eu vejo pênalti muito como algo do momento. Você tem que estar confiante e treinar bastante todos os tipos de batedores. E isso não me falta: treino muito, me concentro e tenho conseguido fazer isso bem.EXPERIÊNCIA NOS PROFISSIONAIS E PLANOS PARA O FUTURO

Nos mais de dez anos na base rubro-negra, João Fernando já conquistou diversos títulos, incluindo uma Copa do Brasil Sub-17 e um Brasileirão Sub-20. O que poucas pessoas sabem é que ele também já teve o sabor de levantar uma taça com o time principal do Flamengo: a Florida Cup, em 2019. Após sofrer uma grave lesão no ano anterior, ele foi recompensado com a convocação para o torneio de pré-temporada e fez parte do grupo campeão, com apenas 17 anos na época.

- É muito bom e me agrega muito. O nível de exigência é maior no profissional. Minha relação com todos os goleiros é muito boa, de aprendizado, respeito e admiração. A troca é incrível, eles me deixam muito à vontade, e me espelho em todos eles.

A passagem de João Fernando pelo Flamengo já pode ser considerada longa, mas, se depender dele, está longe de acabar. Perguntado sobre quais seriam os maiores sonhos para a carreira, o goleiro não titubeou e garantiu que ainda tem muito a realizar pelo clube da Gávea.