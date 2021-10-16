Destaque em Xerém e na Seleção sub-18, Jefté tem potencial para ser alternativa na lateral do Fluminense

Crédito: Mailson Santana/FFC

Entre altos e baixos, o Fluminense ainda busca a fórmula das vitórias no Brasileiro. Após a sequência de sete jogos de invencibilidade, o grupo desenhado por Marcão completou três rodadas sem vencer e fazer gols. Uma das posições mais frágeis, a lateral esquerda vem pedindo mudanças que solucionem o caráter defensivo. Mais uma vez, a resposta pode estar em Xerém. Desde 2018 no Tricolor, Jefté ainda é um nome pouco conhecido pela torcida. O jovem ingressou na categoria sub-15, e passou por uma formação quase completa no CT Vale das Laranjeiras. Pelo Flu, foi campeão brasileiro sub-17 em 2020, temporada em que se destacou.

Neste ano, o clube apostou nos Moleques de Xerém para iniciar o Carioca. Apesar de ter sido escalado para as duas primeiras rodadas da competição, Jefté não chegou a entrar em campo pelo profissional, diferentemente de outros jogadores. Contudo, mesmo sendo inexperiente, o lateral pode contribuir no lado esquerdo do Fluminense em um momento crítico.

A habilidade do atleta de apenas 17 anos não chamou só a atenção de parte da torcida. Convocado para a Seleção Brasileira sub-18, Jefté teve bom desempenho com a camisa verde e amarela, e agradou o técnico Dudu Patetuci.

- Jefté foi convocado uma vez para a Seleção Brasileira Sub-18. Aproveitou bem a oportunidade. É um dos jogadores do nosso leque de observação. Com a criação das seleções formadas por atletas nascidos nos anos ímpares, conseguimos dar mais chances aos atletas de viver a experiência de Seleção Brasileira – disse Dudu.

Segundo o técnico, o Moleque de Xerém reúne múltiplas qualidades, que o fazem ser uma promessa do futebol brasileiro. Além da velocidade, o jogador tem capacidade para se movimentar entre os setores ofensivo e defensivo, assim como tem boa leitura das situações em campo.

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Desta forma, mesmo que seja necessário um tempo para que o atleta esteja seguro para atuar no profissional, a realidade do elenco principal e a capacidade de Jefté falam alto. Com Egídio e Danilo Barcelos apresentando irregularidades, e na preparação para a próxima temporada, o Moleque de Xerém pode conquistar sua chance de brilhar no Maracanã.