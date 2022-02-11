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  • Destaque em vitória, Lázaro comemora titularidade no Flamengo: 'É bom para ganhar confiança'
futebol

Destaque em vitória, Lázaro comemora titularidade no Flamengo: 'É bom para ganhar confiança'

Joia rubro-negra foi um dos melhores em campo no triunfo sobre o Audax, nesta quinta...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 21:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 21:52
Lázaro não foi à rede, mas, nesta quinta-feira, na vitória do Flamengo sobre o Audax por 2 a 0, foi um dos destaques do time de Paulo Sousa em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca e realizado no Estádio Raulino de Oliveira. A joia avaliou o início de temporada e comemorou a titularidade na equipe principal: - É um momento de felicidade começar o jogo. É bom para eu ganhar mais confiança também, e o time está de parabéns pelos três pontos. Sempre temos que estar evoluindo e escutar o que o professor tem para passar, crescendo a cada dia, até conquistar nossos objetivos, que são os títulos. Precisamos ir passo a passo para ganhar coisas grandes - falou Lázaro, em entrevista ao canal "Cariocão Play".
> ATUAÇÕES: Gabi e Lázaro se destacam em vitória do Flamengo sobre o Audax
Lázaro também respondeu acerca de uma finalização de fora, em que, da ponta esquerda, cortou para dentro e parou no goleiro. O jovem meia-atacante confirmou que jogadores mais experientes, como Diego Alves (hoje do banco), o apoiam por jogadas individuais.
- Eles pedem sempre isso. Ir para cima, quando tiver na ponta, ir para cima. E como tenho como característica de chutar de fora, arriscar. Infelizmente não fiz o gol, mas tenho que continuar trabalhando para sair na próxima.> Veja a tabela do Cariocão
Com dez pontos no Estadual, Flamengo, agora, volta a campo neste domingo, às 19h, para enfrentar o Nova Iguaçu no Raulino de Oliveira, pela 6ª rodada.
Crédito: LázaroduranteavitóriadoFlamengosobreoAudax(Foto:PaulaReis/Flamengo

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