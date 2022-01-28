Destaque em vitória do Palmeiras, Scarpa é eleito o craque da primeira rodada do Paulistão-2022

O Palmeiras venceu a Ponte Preta por 3 a 0, na última quarta-feira, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão-2022. Além dos três pontos, o Verdão contou com o prêmio de craque da rodada. Isso porque, Gustavo Scarpa, um dos destaques do triunfo, foi o eleito o melhor entre os oito jogos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Com uma assistência e um gol anulado de forma equivocada pela arbitragem, já que não havia VAR funcionando para atestar a linha de impedimento, o meia palmeirense foi o melhor em campo contra a Macaca e, com isso, ganhou o direito de participar da enquete de melhor da rodada pela organização.

O perfil oficial do campeonato utilizou sua conta no Twitter para promover uma enquete com quatro nomes da rodada: Scarpa, do Palmeiras, Zeca, do Mirassol, Lucão do Break, do Guarani, e Paulinho Moccelin, do São Bernardo.

Quem levou a melhor foi Scarpa, com 55,6% dos votos dos twitteiros. Em segundo lugar ficou Lucão do Break, com 40,6%, seguido por Zeca, com 3%, e Paulinho Moccelin, com 0,9%, conforme anunciou o perfil oficial da competição na tarde desta sexta-feira. Foram pouco mais de mil votos contabilizados.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o São Bernardo, neste sábado, às 16h, em São Bernardo, no Estádio 1º de Maio. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A tendência é que Abel Ferreira utilize uma equipe alternativa, pensando na preparação para o Mundial.