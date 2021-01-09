Destaque em Portugal, Yan ressalta: ‘Tenho que aproveitar esse momento’

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Revelado no Palmeiras e um dos destaques na campanha do acesso do Sport à Série A do Brasileirão em 2019, o atacante Yan está atualmente emprestado ao Moreirense, de Portugal. Apesar da juventude, a presente passagem é a segunda do jovem no velho continente. Anteriormente, defendeu o Estoril Praia, onde marcou três gols em 14 jogos.

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Cria alviverde da geração 1998, Yan chegou ao Palmeiras em 2017, vindo do Vitória, envolvido na negociação de Cleiton Xavier com o clube rubro-negro. O canhoto logo se destacou na base do Verdão e foi essencial para as conquistas do Brasileirão e do Campeonato Paulista Sub-20, ambas em 2018.

Em entrevista exclusiva ao LANCE!/NOSSO PALESTRA, o atacante comentou sobre as amizades que fez dentro do Palmeiras e admitiu que ainda acompanha a equipe na medida do possível, apesar do fuso horário.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogos- Fiz muitos amigos no Palmeiras e fico feliz por ver alguns deles se destacando no profissional, como os casos do Gabriel Menino, Patrick e Wesley. Aqui em Portugal, tem uma diferença de três horas a mais em relação ao Brasil, então é um pouco complicado assistir os jogos, mas tenho acompanhado sempre que possível - afirmou.

Destaque do Moreirense na Liga NOS, Yan vem ganhando minutos e emplacando uma boa fase. Presente de forma seguida nos últimos seis confrontos, já soma um gol e seis passes chaves, segundo o site de estatísticas SofaScore. Ocupando a 11º colocação, o clube lusitano ainda conta com outro brasileiro ex-Palmeiras, o ponteiro Felipe Pires.

- Tenho que aproveitar esse momento, trabalhar ainda mais para poder continuar ajudando minha equipe. Tenho ganhado tempo de jogo, confiança e isso é muito importante pra da sequência nessa fase - analisou.

Presenciando de perto o futebol português, Yan ainda comparou as diferenças táticas do mundo europeu com o brasileiro e ressaltou a evolução que o Palmeiras de Abel Ferreira vem apresentando. Segundo o atleta, com organização e marcação forte a equipe progrediu na temporada.

- Acredito que o futebol português esteja um pouco na frente do brasileiro na questão tática, e olhando os jogos do Palmeiras vemos o quanto o time está organizado taticamente, com uma marcação mais forte.

Emprestado ao Moreirense com contrato válido até junho de 2023 e opção de compra de 8 milhões de reais, o jovem ainda salientou a confiança em ver o Verdão campeão da Copa Libertadores. Segundo Yan, ele já acreditava antes do duelo diante do River Plate, na Argentina e agora está acreditando ainda mais.

- Eu já acreditava (antes), agora, acho que não só eu, mas todos os palmeirenses. Estamos muito confiantes! - declarou.