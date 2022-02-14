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Destaque em goleada do Flamengo, Gabigol diz que vai comemorar em festival de rap: 'Lil Gabi on'

Rubro-Negro goleou o Nova Iguaçu por 5 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca
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Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 22:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 22:18
Um dos principais destaques do Flamengo neste domingo, Gabigol pintou e bordou contra o Nova Iguaçu, já que marcou um gol e deu uma assistência na goleada por 5 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira. Prestes a comemorar os feitos, o atacante ainda tirou onda em postagem nas redes sociais: - Alegria de quem ganhou, fez gol, assistência e vai curtir @RepFestival LIL GABI on - falou Gabi, anunciando que irá comemorar a vitória de hoje num dos maiores festivais de rap do país, na Zona Oeste do Rio. > Veja e simule a tabela do Cariocão
Agora, o Flamengo de Gabi terá o Madureira, pela 7ª rodada do Carioca, como próximo compromisso. O jogo será realizado às 15h30 desta quarta-feira, no Estádio Conselheiro Galvão. Já no próximo domingo, o rival será o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.
Crédito: GabigoléoprincipalartilheirodoFlamengonatemporada,comtrêsgols(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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