Destaque em goleada do Flamengo, Gabigol diz que vai comemorar em festival de rap: 'Lil Gabi on'

Um dos principais destaques do Flamengo neste domingo, Gabigol pintou e bordou contra o Nova Iguaçu, já que marcou um gol e deu uma assistência na goleada por 5 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira. Prestes a comemorar os feitos, o atacante ainda tirou onda em postagem nas redes sociais: - Alegria de quem ganhou, fez gol, assistência e vai curtir @RepFestival LIL GABI on - falou Gabi, anunciando que irá comemorar a vitória de hoje num dos maiores festivais de rap do país, na Zona Oeste do Rio. > Veja e simule a tabela do Cariocão