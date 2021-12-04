Destaque em empate do Flamengo, Hugo admite erros fora de campo: 'Precisei repensar muita coisa'

Na Arena Pernambuco, Flamengo e Sport empataram em 1 a 1 nesta sexta, com gols de Michael e Gustavo, respectivamente. O protagonismo acabou ficando com Hugo Souza, que fez duas grandes defesas. O goleiro vive um momento de reinício no clube que o revelou, recuperando espaço após ser titular na campanha do título do Brasileirão de 2020 e tornar-se a terceira opção no clube por erros dentro e fora de campo, como o próprio admitiu.- A trajetória de qualquer jogador é de altos e baixos. Tive falhas dentro e fora de campo, mas trabalhei, continuo trabalhando e quero ajudar o Flamengo. Pra isso tenho que estar bem física e mentalmente. Vou continuar trabalhando pra ter essa oportunidade - afirmou Hugo Souza, ao Premiere, antes de completar:
- Eu reavaliei muita coisa. Precisei repensar muita coisa. Extracampo e dentro de campo. Trabalhei meu mental com meu pastor, que é meu amigo, e agradeço as pessoas que me ajudaram, minha mãe, minha irmão, e ao Flamengo. Se eu não tiver bem aqui (cabeça), não vou estar bem aqui (no gol).O Flamengo retorna ao Rio de Janeiro e, no final de semana, trabalha visando o jogo de segunda-feira, contra o Santos. Será a despedida do Rubro-Negro do Maracanã na atual temporada, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão.