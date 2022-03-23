Destaque do Sub-20, Hiago valoriza período de treinos com o time profissional

O jovem Hiago treinou duas vezes com a equipe profissional do Bahia na última semana. Essa não foi a primeira vez que o atleta participou dessa atividade, pelo menos uma vez por semana o jogador que é destaque e capitão do time Sub-20 já vinha sendo chamado para treinar com o elenco principal. O atleta falou sobre esses momentos.

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'Vejo como uma oportunidade única, além de estar vivenciando a rotina de onde eu almejo estar. Procuro sempre observar os treinamentos para adquirir mais experiência. Me sinto mais cada vez mais perto do meu objetivo', contou o jogador.

Hiago tem 20 anos de idade e seu contrato com o Bahia vai até 31 de maio de 2022, tempo onde também completará três anos de clube. O jovem foi destaque na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior quando realizou todos os seis jogos do time no torneio, todos como titular, marcando um gol e uma assistência. Na temporada passada, o volante realizou 27 jogos pelo Tricolor de Aço, anotando cinco gols e uma assistência. Ao todo, o jogador já soma 53 partidas pelo clube nordestino, com um título do baiano Sub-20 na currículo e um vice-campeonato da Copa do Brasil da categoria.

'Me espelho no Patrick e Mugni, são dois jogadores que eu gosto de ver jogar e acabo sempre aprendendo algo. Tenho maior proximidade com o Patrick, desde o Palmeiras, e depois pude jogar com ele aqui no Sub-20. Então sempre que posso procuro trocar ideias para absorver o máximo de informações possíveis', finalizou o jogador.