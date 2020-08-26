Destaque do sub-15 acerta primeiro contrato profissional com o Santos

Destaque nas categorias de base do Santos, o atacante Alison Matheus, de 16 anos, assinou com o Peixe o seu primeiro contato profissional nesta terça-feira (25). O vínculo foi firmado até 2023, podendo ser expandido até 2025.

O jogador será integrado ao elenco sub-17 do clube, após se destacar no sub-15, onde marcou 21 gols, números superiores aos apresentados por Neymar (15) enquanto esteve na categoria, e também de revelações santistas recentes, como o Rodrygo (18) e Gabigol (20).O Alvinegro Praiano tinha a prioridade no primeiro contrato do jogador, que para acertar com outro clube teria que apresentar uma proposta, tendo o Peixe que cobri-la, o que não aconteceu e o Santos firmou o vínculo com o atleta.