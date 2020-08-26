AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Destaque do sub-15 acerta primeiro contrato profissional com o Santos

Atacante Alison Mateus, de 16 anos, tem mais gols do que Neymar na categoria, e será promovido ao sub-17...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 21:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 21:16
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Destaque nas categorias de base do Santos, o atacante Alison Matheus, de 16 anos, assinou com o Peixe o seu primeiro contato profissional nesta terça-feira (25). O vínculo foi firmado até 2023, podendo ser expandido até 2025.
O jogador será integrado ao elenco sub-17 do clube, após se destacar no sub-15, onde marcou 21 gols, números superiores aos apresentados por Neymar (15) enquanto esteve na categoria, e também de revelações santistas recentes, como o Rodrygo (18) e Gabigol (20).O Alvinegro Praiano tinha a prioridade no primeiro contrato do jogador, que para acertar com outro clube teria que apresentar uma proposta, tendo o Peixe que cobri-la, o que não aconteceu e o Santos firmou o vínculo com o atleta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Canja de galinha
Canja de galinha: veja como preparar receita que aquece e conforta
Imagem de destaque
Os principais recordes e números históricos ocultos da Copa do Mundo da Fifa de 2026
Imagem de destaque
3 habilidades incríveis do signo de Sagitário que todo o zodíaco pode “copiar”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados