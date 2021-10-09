Destaque do Sport, Gustavo Oliveira celebra vitória sobre o Corinthians: "Muito importante para nós"

Neste sábado (9), o Sport conquistou uma vitória muito importante para continuar a sua luta para fugir do Z4 do Brasileirão. A equipe venceu o Corinthians, em casa, por 1 x 0 e alegrou seus torcedores que compareceram ao estádio.
Gustavo Oliveira tem ganhado sequência de jogos com a camisa do Leão da Ilha e tem correspondido. O jovem tem sido a principal arma ofensiva do tempo e mais uma vez foi um dos destaques. Animado, o meia-atacante falou sobre a importância dos três pontos.
"Importantíssimo. Vitória foi importante para nós, estamos em uma sequência de três jogos sem perder. Sabíamos que seria difícil. Trabalhamos para sair com a vitória. Foi muito importante para nós" , afirmou Gustavo.
Agora, o Sport volta para campo na próxima quinta-feira (14), quando encara o Cuiabá, às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal. A equipe chegou aos 26 pontos e está na 16ª colocação, sendo a primeira fora da zona de rebaixamento.