Destaque do Sport, Gustavo Oliveira celebra vitória sobre o Corinthians: "Muito importante para nós"

Crédito: Divulgação / Twitter Sport Recife

Neste sábado (9), o Sport conquistou uma vitória muito importante para continuar a sua luta para fugir do Z4 do Brasileirão. A equipe venceu o Corinthians, em casa, por 1 x 0 e alegrou seus torcedores que compareceram ao estádio.

Gustavo Oliveira tem ganhado sequência de jogos com a camisa do Leão da Ilha e tem correspondido. O jovem tem sido a principal arma ofensiva do tempo e mais uma vez foi um dos destaques. Animado, o meia-atacante falou sobre a importância dos três pontos.

"Importantíssimo. Vitória foi importante para nós, estamos em uma sequência de três jogos sem perder. Sabíamos que seria difícil. Trabalhamos para sair com a vitória. Foi muito importante para nós" , afirmou Gustavo.