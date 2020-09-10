Destaque do Santos, Marinho vira artilheiro e garçom do Brasileiro

Crédito: Twitter/Santos

Poucos jogos têm sido tão decisivos quanto Marinho nesse início de Campeonato Brasileiro. Com os dois gols anotados na vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Atlético Mineiro, nessa quarta-feira, o atacante assumiu a artilharia da competição ao lado de Thiago Galhardo, do Internacional, com seis gols.

Curiosamente, os dois também lideram o ranking de assistências do Brasileirão, com três passes para gol cada um. Fernando Sobral, do Ceará, é outro que aparece no topo da lista dos garçons.

Marinho, junto de Galhardo, lidera o ranking de participações diretas em gols - assistências + bola na rede - no campeonato. Confira os números:

JOGADORES COM MAIS PARTICIPAÇÕES DIRETAS EM GOLS