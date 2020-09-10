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futebol

Destaque do Santos, Marinho vira artilheiro e garçom do Brasileiro

Atacante foi mais uma vez decisivo para o Peixe...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 10:00
Crédito: Twitter/Santos
Poucos jogos têm sido tão decisivos quanto Marinho nesse início de Campeonato Brasileiro. Com os dois gols anotados na vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Atlético Mineiro, nessa quarta-feira, o atacante assumiu a artilharia da competição ao lado de Thiago Galhardo, do Internacional, com seis gols.
Curiosamente, os dois também lideram o ranking de assistências do Brasileirão, com três passes para gol cada um. Fernando Sobral, do Ceará, é outro que aparece no topo da lista dos garçons.
Marinho, junto de Galhardo, lidera o ranking de participações diretas em gols - assistências + bola na rede - no campeonato. Confira os números:
JOGADORES COM MAIS PARTICIPAÇÕES DIRETAS EM GOLS
1º - Marinho - Santos - 9 participações (6 gols e 3 assistências)Thiago Galhardo - Internacional - 9 participações (6 gols e 3 assistências)3º - Germán Cano - Vasco - 5 participações (5 gols)Gabigol - Flamengo - 5 participações (5 gols)Luciano - São Paulo - 5 participações (4 gols e 1 assistência)Wellington Paulista - Fortaleza 5 participações (4 gols e 1 assistência)​

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