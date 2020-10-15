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futebol

Destaque do jogo, Muriel elogia atuação coletiva e valoriza empate

Eleito o "Craque o Jogo", goleiro garante que o empate fora de casa foi um bom resultado: "Temos que comemorar esse ponto contra o líder"...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 00:27

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 00:27

Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG
Nesta quarta-feira, o Fluminense visitou o líder Atlético-MG, em Belo Horizonte, e arrancou um empate por 1 a 1. Destaque da partida, o goleiro Muriel realizou grandes defesas para impedir a virada do Galo e foi eleito o "Craque do Jogo" na transmissão da TV Globo. Na entrega do prêmio, ainda no gramado do Mineirão, o atleta elogiou a atuação da equipe e valorizou o resultado do Tricolor.
- Acho que todos os jogadores mereciam esse prêmio. Fizemos um grande jogo. Todo mundo sabe o que o Atlético tem feito aqui, mas a gente acreditava e seguiu a proposta que o Odair preparou para o jogo. Faltou um detalhe ali para a gente conseguir essa vitória, mas temos que comemorar esse ponto contra o líder, porque acredito que vai fazer a diferença lá no final.Durante a partida, Muriel realizou sete defesas para segurar a pressão atleticana. Dessas, destacam-se uma sequência de três defesas seguidas, logo após o gol de Guilherme Arana, e uma à queima-roupa, em finalização de Nathan na pequena área. Perguntado sobre qual teria sido a mais difícil, o goleiro teve dúvida, mas ficou com a segunda.
- É difícil assimilar, né. Teve um que foram três seguidas ali, mas acho que foi uma das últimas, que eu até achei que a bola tinha saído. Acho que foi a mais difícil, foi no reflexo, não tinha muito tempo para pensar, só para reagir.
Na quinta posição, com 25 pontos, o Fluminense volta a campo no sábado, às 19h, para enfrentar o Ceará, no Maracanã. O Tricolor não perde há cinco partidas e deve contar com o retorno de Fred e Nenê para o confronto.

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