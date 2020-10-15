Destaque do jogo, Muriel elogia atuação coletiva e valoriza empate

Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Nesta quarta-feira, o Fluminense visitou o líder Atlético-MG, em Belo Horizonte, e arrancou um empate por 1 a 1. Destaque da partida, o goleiro Muriel realizou grandes defesas para impedir a virada do Galo e foi eleito o "Craque do Jogo" na transmissão da TV Globo. Na entrega do prêmio, ainda no gramado do Mineirão, o atleta elogiou a atuação da equipe e valorizou o resultado do Tricolor.

- Acho que todos os jogadores mereciam esse prêmio. Fizemos um grande jogo. Todo mundo sabe o que o Atlético tem feito aqui, mas a gente acreditava e seguiu a proposta que o Odair preparou para o jogo. Faltou um detalhe ali para a gente conseguir essa vitória, mas temos que comemorar esse ponto contra o líder, porque acredito que vai fazer a diferença lá no final.Durante a partida, Muriel realizou sete defesas para segurar a pressão atleticana. Dessas, destacam-se uma sequência de três defesas seguidas, logo após o gol de Guilherme Arana, e uma à queima-roupa, em finalização de Nathan na pequena área. Perguntado sobre qual teria sido a mais difícil, o goleiro teve dúvida, mas ficou com a segunda.

- É difícil assimilar, né. Teve um que foram três seguidas ali, mas acho que foi uma das últimas, que eu até achei que a bola tinha saído. Acho que foi a mais difícil, foi no reflexo, não tinha muito tempo para pensar, só para reagir.