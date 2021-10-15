Destaque do Corinthians sub-17, Breno Bidon fala sobre a boa campanha no Paulista

Crédito: Ag. Corinthians

Pelo Paulistão sub-17, o Corinthians segue fazendo grande campanha, são oito jogos, oito vitórias e o melhor aproveitamento, até aqui, entre os clubes. A equipe se destaca pelo ótimo ataque, 29 gols e defesa impecável, um gol sofrido nos últimos 720 minutos disputados. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Um dos destaques desta equipe, Breno Bidon enalteceu a qualidade do grupo e fala em brigar pelas posições mais altas da competição.

- Nosso grupo é muito bom e fico muito feliz de poder fazer parte dessa grande campanha no Paulista sub-17. A comissão técnica está fazendo um ótimo trabalho e os resultados são a consequência desse comprometimento de todos. Acredito que podemos disputar por grandes coisas na competição, e para isso, vamos continuar focados e concentrados em evoluir a cada jogo - disse o atleta.Breno, de 16 anos, é um meio-campista clássico que se destaca pela boa qualidade nos passes e forte marcação. O jovem jogador, mesmo com a pouca idade, já chegou a disputar partidas pela equipe sub-20 e a usar a braçadeira de capitão no sub-17. Breno Bidon comentou sobre seu momento no Corinthians e a felicidade de jogar pelo clube.

- Jogar com a equipe sub-20 é sempre um grande aprendizado e fico muito feliz de poder ter a oportunidade, agradeço muito aos meus companheiros e ao clube por me passarem confiança para fazer o que eu mais amo. Sou muito feliz no Corinthians, é uma honra usar essas cores e representar essa torcida, meu objetivo é continuar evoluindo como jogador e poder um dia chegar aos lugares mais altos com essa camisa - finalizou,