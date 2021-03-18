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futebol

Destaque do Bragantino, Léo Ortiz completará 150 jogos como profissional na Copa do Brasil

Um dos líderes do elenco, o zagueiro escreve cada vez mais o seu nome na história do futebol nacional...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 21:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 21:07
Crédito: (Reprodução/RB Brasil
Uma carreira ainda curta, mas já repleta de histórias, marcas e conquistas coletivas e individuais. Com apenas 25 anos, Léo Ortiz completará 150 jogos como atleta profissional, no duelo entre Red Bull Bragantino e Mirassol, marcado para esta quinta-feira, em Cariacica-ES, pela primeira fase da Copa do Brasil.
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Motivo de orgulho e agradecimento para o defensor revelado pelo Internacional, que atuou por Sport e Red Bull Brasil e que, hoje, no Red Bull Bragantino, vive sua maior sequência e seu grande momento como jogador.
'Fico feliz e orgulhoso por atingir essa marca como jogador profissional, ainda mais nesse bom momento que vivo aqui no Red Bull Bragantino. É a realização de um sonho que eu tinha, desde criança, e que só se tornou possível graças ao apoio que tive de tanta gente. Por isso, primeiro de tudo, agradeço à minha família e aos meus amigos, que sempre estiveram ao meu lado, aos profissionais dos clubes que atuei, pelos conselhos e pela ajuda, e, claro, aos companheiros que estiveram em campo comigo', declarou Léo Ortiz.
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'Trabalhei muito para chegar até aqui. Passei por vários desafios ao longo desses anos e valorizo demais cada um deles, porque me ajudaram e seguem me ajudando a evoluir como pessoa e como atleta. Tenho só 25 anos e sei que ainda preciso caminhar muito, mas agradeço todos os dias por tudo que o futebol tem proporcionado para mim. Espero poder seguir aumentando esse número de jogos e que também possa comemorar muitas conquistas coletivas', finalizou.

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