Destaque do Bragantino, Léo Ortiz completará 150 jogos como profissional na Copa do Brasil

Crédito: (Reprodução/RB Brasil

Uma carreira ainda curta, mas já repleta de histórias, marcas e conquistas coletivas e individuais. Com apenas 25 anos, Léo Ortiz completará 150 jogos como atleta profissional, no duelo entre Red Bull Bragantino e Mirassol, marcado para esta quinta-feira, em Cariacica-ES, pela primeira fase da Copa do Brasil.

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Motivo de orgulho e agradecimento para o defensor revelado pelo Internacional, que atuou por Sport e Red Bull Brasil e que, hoje, no Red Bull Bragantino, vive sua maior sequência e seu grande momento como jogador.

'Fico feliz e orgulhoso por atingir essa marca como jogador profissional, ainda mais nesse bom momento que vivo aqui no Red Bull Bragantino. É a realização de um sonho que eu tinha, desde criança, e que só se tornou possível graças ao apoio que tive de tanta gente. Por isso, primeiro de tudo, agradeço à minha família e aos meus amigos, que sempre estiveram ao meu lado, aos profissionais dos clubes que atuei, pelos conselhos e pela ajuda, e, claro, aos companheiros que estiveram em campo comigo', declarou Léo Ortiz.

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