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Destaque do Botafogo, Pedro Castro celebra gol ‘em casa’ e divide méritos com profissionais do clube

Meio-campista marcou o terceiro gol na vitória por 3 a 0 sobre o Remo, pela terceira rodada da Série B do Brasileirão. O jogo foi em Volta Redonda, cidade natal do jogador alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 16:26

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 16:26

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Desde que chegou ao Botafogo, Pedro Castro já disputou onze partidas e marcou quatro gols. Neste domingo, o meio-campista teve a oportunidade de estufar a rede "em casa", já que o Alvinegro derrotou o Remo por 3 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, cidade natal do atleta. Com o triunfo, a equipe segue invicta na competição e há dois jogos sem sofrer gols.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato BrasileiroCom um chute da entrada da área, o camisa 33 fechou mais uma vitória do Botafogo na Série B. Em 11 jogos vestindo a camisa alvinegra, Pedro Castro soma sete vitórias, três empates e apenas uma derrota.
- Feliz demais por poder marcar, em vencermos mais um jogo. Temos um grupo muito bom e que trabalha muito, se dedica, e isso é importante. Dividir esse gol também com todos os profissionais do Botafogo, médicos, fisioterapeutas, enfim, todo mundo. Minha recuperação foi excelente e por causa deles consegui estar em campo, na minha cidade, em casa aqui em Volta Redonda e marcando de novo pelo Botafogo - afirmou.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com duas vitórias e um empate na Série B, o Botafogo é o terceiro colocado na tabela. E agora trabalha focando suas atenções no Londrina, duelo fora de casa, na próxima quinta-feira no Estádio do Café.
- A gente sabe que a competição tem um jogo atrás do outro, é assim. Como eu disse, temos um grupo que trabalha muito, que se dedica muito. E isso dentro da Série B é essencial. Sabemos que todo compromisso é extremamente importante. Estamos focados agora no Londrina e vamos trabalhar para conquistar mais uma vitória - finalizou o camisa.

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