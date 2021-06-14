Destaque do Botafogo, Pedro Castro celebra gol ‘em casa’ e divide méritos com profissionais do clube

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Desde que chegou ao Botafogo, Pedro Castro já disputou onze partidas e marcou quatro gols. Neste domingo, o meio-campista teve a oportunidade de estufar a rede "em casa", já que o Alvinegro derrotou o Remo por 3 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, cidade natal do atleta. Com o triunfo, a equipe segue invicta na competição e há dois jogos sem sofrer gols.

> Confira a classificação da Série B do Campeonato BrasileiroCom um chute da entrada da área, o camisa 33 fechou mais uma vitória do Botafogo na Série B. Em 11 jogos vestindo a camisa alvinegra, Pedro Castro soma sete vitórias, três empates e apenas uma derrota.

- Feliz demais por poder marcar, em vencermos mais um jogo. Temos um grupo muito bom e que trabalha muito, se dedica, e isso é importante. Dividir esse gol também com todos os profissionais do Botafogo, médicos, fisioterapeutas, enfim, todo mundo. Minha recuperação foi excelente e por causa deles consegui estar em campo, na minha cidade, em casa aqui em Volta Redonda e marcando de novo pelo Botafogo - afirmou.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Com duas vitórias e um empate na Série B, o Botafogo é o terceiro colocado na tabela. E agora trabalha focando suas atenções no Londrina, duelo fora de casa, na próxima quinta-feira no Estádio do Café.