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Destaque da vitória contra o São Paulo, Warley se declara ao Botafogo: 'Eu amo este clube'

Warley também revelou que deseja permanecer para tentar levar o Botafogo à elite...
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Publicado em 

22 fev 2021 às 22:43

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 22:43

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite desta segunda-feira, 22, o Botafogo derrotou o São Paulo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Esta foi a primeira vitória do Glorioso no ano. O gol da partida foi marcado por Matheus Babi, com uma assistência de Warley.+ Diretor de futebol do Botafogo comemora escolha de Chamusca - Olhe, eu queria dizer que eu amo este clube e queria muito ficar aqui, sabe? Reconstruir e recolocar o Botafogo no seu devido lugar. Essa partida de hoje foi de bicho arretado. Todo grupo está de parabéns - destacou Warley, com exclusividade ao LANCE!.O camisa 25 foi um dos melhores jogadores em campo. Ao lado dele, Diego Loureiro foi um dos destaques ao defender o pênalti de Luciano, aos 38 minutos do segundo tempo.O Botafogo volta a campo contra o Ceará nesta quinta-feira, no Castelão, às 21h30. Essa partida é válida pela última rodada do Brasileirão de 2020.
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