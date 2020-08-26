Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Destaque da Portuguesa Santista, Galego desperta interesse do Santos e de equipes de fora do país
futebol

Destaque da Portuguesa Santista, Galego desperta interesse do Santos e de equipes de fora do país

Galego, destaque da Briosa na temporada, é alvo de diversas equipes. Com cinco gols em dez partidas no ano, o atleta, de 23 anos, é alvo do Santos e de clubes da Coréia e do Japão...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 21:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 21:12
Crédito: Galego, armador da Portuguesa Santista, é um dos destaques da campanha da Briosa na série A2 do Paulistão (Divulgação
O meia Galego pode estar de malas prontas da Portuguesa Santista. O jogador destaque da Briosa na temporada é alvo de interesse de equipes de dentro e fora do país. Com cinco gols em dez partidas no ano, ele é peça fundamental do comando ofensivo do time, que busca voltar à elite do futebol paulista. O empresário do atleta, Marcelo Galático, não nega o interesse dos clubes e tenta mantê-lo focado apenas nas quatro linhas. Entre os possíveis interessados estão o Santos e clubes da Coréia e do Japão.
Jefferson Fernando Isidio, o Galego, tem 23 anos de idade e construiu sua carreira em equipes do futebol paulista. Na Portuguesa Santista desde o começo do ano, ele acumula uma média de um gol a cada duas partidas. Ele, inclusive, foi o autor dos dois gols da Briosa no revés sofrido para o Juventus, no retorno do futebol na Série A2 do Paulistão. Quem cuida da carreira do atleta é o empresário Marcelo Galático. Ele prefere não revelar os clube e trata com calma o interesse.
- Recebi ligações de algumas equipes, mas neste momento não posso confirmar nomes. Estamos analisando o melhor para carreira do jogador. A decisão será a melhor para todos. Tanto para ele, quanto para o clube. É um atleta de enorme potencial. Agora estamos trabalhando para mantê-lo concentrado apenas em jogar futebol - afirmou.
Galego é canhoto e consegue desempenhar a função clássica de armador, mostrando também força para chegar na área adversária e concluir. Utilizado em múltiplas funções em campo na Portuguesa, ele é tido como essencial para a equipe. O treinador do time, Élder Campos, indica que a saída é iminente, mas que torce para a permanência dele, pelo menos até o fim da Série A2.
- O Galego é uma referência no ataque, uma peça importantíssima no nosso esquema de jogo. E a gente espera que ele possa dar a resposta naquilo que ele vinha fazendo na competição antes da pandemia, e nos ajudar no nosso objetivo. Depois, quem sabe, seguir a vida. A gente sabe que ele tem propostas, então o grupo está focado nessa situação de também ele nos ajudar e a gente ajudá-lo nessa situação - revelou o treinador ao programa Tribuna Esporte, da TV Tribuna.
Com a saída próxima de acontecer, Galego volta a campo com a Portuguesa Santista nesta quarta-feira (26) para encarar o Monte Azul, pela 14ª rodada da Série A2 do Paulistão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Civil
'Tribunal do crime': suspeito de torturar mulheres em Ibiraçu é preso
Imagem de destaque
7 truques para fazer apartamentos pequenos parecerem maiores e mais aconchegantes
Acidente aconteceu na noite de terça-feira (26), na BR 259
Motociclista fica gravemente ferido após bater em caminhão parado na BR 259 em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados