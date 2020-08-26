Destaque da Portuguesa Santista, Galego desperta interesse do Santos e de equipes de fora do país

Crédito: Galego, armador da Portuguesa Santista, é um dos destaques da campanha da Briosa na série A2 do Paulistão (Divulgação

O meia Galego pode estar de malas prontas da Portuguesa Santista. O jogador destaque da Briosa na temporada é alvo de interesse de equipes de dentro e fora do país. Com cinco gols em dez partidas no ano, ele é peça fundamental do comando ofensivo do time, que busca voltar à elite do futebol paulista. O empresário do atleta, Marcelo Galático, não nega o interesse dos clubes e tenta mantê-lo focado apenas nas quatro linhas. Entre os possíveis interessados estão o Santos e clubes da Coréia e do Japão.

Jefferson Fernando Isidio, o Galego, tem 23 anos de idade e construiu sua carreira em equipes do futebol paulista. Na Portuguesa Santista desde o começo do ano, ele acumula uma média de um gol a cada duas partidas. Ele, inclusive, foi o autor dos dois gols da Briosa no revés sofrido para o Juventus, no retorno do futebol na Série A2 do Paulistão. Quem cuida da carreira do atleta é o empresário Marcelo Galático. Ele prefere não revelar os clube e trata com calma o interesse.

- Recebi ligações de algumas equipes, mas neste momento não posso confirmar nomes. Estamos analisando o melhor para carreira do jogador. A decisão será a melhor para todos. Tanto para ele, quanto para o clube. É um atleta de enorme potencial. Agora estamos trabalhando para mantê-lo concentrado apenas em jogar futebol - afirmou.

Galego é canhoto e consegue desempenhar a função clássica de armador, mostrando também força para chegar na área adversária e concluir. Utilizado em múltiplas funções em campo na Portuguesa, ele é tido como essencial para a equipe. O treinador do time, Élder Campos, indica que a saída é iminente, mas que torce para a permanência dele, pelo menos até o fim da Série A2.

- O Galego é uma referência no ataque, uma peça importantíssima no nosso esquema de jogo. E a gente espera que ele possa dar a resposta naquilo que ele vinha fazendo na competição antes da pandemia, e nos ajudar no nosso objetivo. Depois, quem sabe, seguir a vida. A gente sabe que ele tem propostas, então o grupo está focado nessa situação de também ele nos ajudar e a gente ajudá-lo nessa situação - revelou o treinador ao programa Tribuna Esporte, da TV Tribuna.