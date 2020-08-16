Destaque da noite, Arrascaeta diz: 'A vitória tranquiliza e dá confiança. O treinador também precisava'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo foi ao Estádio Couto Pereira neste sábado e alcançou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Foram também os três pontos na competição, conquistados diante do Coritiba, após vitória por 1 a 0. O autor do gol e destaque da noite atende por Arrascaeta.

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Após o jogo, o meia foi à sala de imprensa da casa do Coxa e ressaltou o triunfo e a confiança aumentada que ela acarreta, inclusive para o técnico Domènec Torrent - que estava pressionado depois das duas derrotas anteriores.

- Foram mais que três pontos. A gente precisava voltar a ganhar. Se você ganha, a confiança volta, e com certeza a gente precisava disso. Daqui para frente, vamos ter uma sequência de jogo muito difícil. Temos que seguir e melhorar, mas com certeza foi muito importante (vencer) - disse, completando: