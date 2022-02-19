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futebol

Destaque da Copinha, Jefinho é chamado para o time principal do Botafogo

Com problemas na lateral esquerda, defensor foi convocado para integrar treinos da equipe profissional nessa semana e pode ser relacionado contra o Flamengo...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 17:01
Os treinos do Botafogo terão uma cara nova essa semana. Um dos destaques da campanha do Alvinegro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Jefinho foi chamado para integrar as atividades do time principal do Alvinegro. A equipe comandada - ainda de forma interina - por Lúcio Flávio enfrenta o Flamengo na próxima quarta-feira.+ Botafogo: Com parte burocrática pela compra da SAF 'presa', John Textor adia vinda ao Brasil
O lateral-esquerdo recebeu o chamado da comissão técnica na tarde deste sábado e já começa a integrar os treinos da equipe principal de forma imediata. Antes, ele estava integrando as atividades da equipe sub-20 e aparecia nos trabalhos da equipe profissional apenas para 'completar'.
A posição passa por problemas no Alvinegro. Carlinhos, que começou o ano como titular, teve lesão no ligamento cruzamento do joelho e passará por cirurgia. Hugo, um dos reservas, teve problema na coxa. A única opção no setor é Jonathan Silva.
Jefinho, portanto, já aparece como a segunda opção para a posição - Vitor Marinho, lateral-direito de origem, também pode atuar no lado esquerdo de forma improvisada. Existe a chance dele ser relacionado para o jogo contra o Rubro-Negro. A escolha final é de Lúcio Flávio.
O jogador foi titular em todos os jogos da Copinha e um dos destaques do time comandado por Ricardo Resende, agora auxiliar do time profissional até a chegada de um novo treinador. Ele foi contratado pelo Botafogo por empréstimo junto à Cabofriense no final do ano passado.
Crédito: JefinhoemaçãopeloBotafogo(Foto:BrunoCastilho/ECTaubaté

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