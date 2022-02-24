Destaque da Copa Votorantim fecha com o Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino mostra que sua filosofia de apostar em jogadores promissores não se aplica somente ao profissional. Nas categorias de base, o processo é o mesmo. Foi assim que a equipe de Bragança acertou a contratação do atacante Gustavo Henrique, de 15 anos, que foi o destaque do Guarani na Copa Votorantim.Com três gols na competição, Gustavo recebeu 12 propostas oficiais, entre elas Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Inter e Grêmio, e outros clubes brasileiros. Entretanto, a disputa foi vencida pelo Red Bull, como explica o empresário do atleta, Hik Derbas:
- Sabemos da importância de um bom projeto, e foi isso que o Bragantino ofereceu ao Gustavo. Plano de carreira, aliado à boa estrutura do clube, e a cidade de Bragança, já que a família do jogador é da região - explicou Hik.
O contrato assinado é válido até o jogador completar 20 anos de idade.