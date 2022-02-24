futebol

Destaque da Copa Votorantim fecha com o Red Bull Bragantino

Gustavo Henrique chega ao Braga após ser disputado por Flamengo e Corinthians...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 20:37

24 fev 2022 às 20:37
O Red Bull Bragantino mostra que sua filosofia de apostar em jogadores promissores não se aplica somente ao profissional. Nas categorias de base, o processo é o mesmo. Foi assim que a equipe de Bragança acertou a contratação do atacante Gustavo Henrique, de 15 anos, que foi o destaque do Guarani na Copa Votorantim.Com três gols na competição, Gustavo recebeu 12 propostas oficiais, entre elas Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Inter e Grêmio, e outros clubes brasileiros. Entretanto, a disputa foi vencida pelo Red Bull, como explica o empresário do atleta, Hik Derbas:
- Sabemos da importância de um bom projeto, e foi isso que o Bragantino ofereceu ao Gustavo. Plano de carreira, aliado à boa estrutura do clube, e a cidade de Bragança, já que a família do jogador é da região - explicou Hik.
O contrato assinado é válido até o jogador completar 20 anos de idade.
Foto: Divulgação/Red Bull Bragantino

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA

