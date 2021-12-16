Destaque da Champions, Cristiano, do Sheriff, fala ao L! sobre interesse do Fluminense: 'Seria sensacional'

O lateral-esquerdo Cristiano, do Sheriff Tiraspol, é mais um alvo do Fluminense para o ano de 2022. Destaque da fase de grupos da Champions League, onde concedeu três assistências em seis jogos, o brasileiro falou ao LANCE! sobre o interesse do Tricolor.Veja a tabela do Campeonato Carioca

Apesar da contratação de Mario Pineida, emprestado pelo Barcelona-EQU para o Fluminense por uma temporada, o Tricolor ainda busca mais um lateral-esquerdo no mercado. Cristiano, do Sheriff Tiraspol, é o alvo do clube para 2022.

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O jogador brasileiro destacou-se na Champions League, onde classificou-se com o Sheriff Tiraspol para a fase de grupos e venceu o Real Madrid. Em seis jogos, o lateral-esquerdo concedeu três assistências, sendo apontado como alvo do Atlético de Madrid.

- A gente sabe que o mundo todo acompanhou essas partidas contra o Real e a Inter e o fato de eu ter ido bem foi algo que abriu muitas portas para mim. Vi que meu nome foi especulado por alguns clubes através da imprensa, fico honrado e grato, mas sigo focado apenas em seguir fazendo o meu trabalho. Meus empresários, que são os ex-jogadores Rômulo Noronha e Vinícius Pacheco, estão cuidando muito bem da minha carreira, e tenho certeza que se chegar algo concreto eles irão analisar da melhor forma possível e decidir o melhor para mim - falou Cristiano ao L! sobre o interesse do Atlético de Madrid.

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Para poder acertar com Cristiano, o Fluminense precisa negociar com o Sheriff, da Moldávia, pelo fato do jogador ainda ter mais um ano de contrato. De férias no Brasil, o lateral-esquerdo falou ao LANCE! sobre o interesse do Tricolor das Laranjeiras.

- O Rômulo e o Vinícius Pacheco me falaram sobre essa possibilidade, além de outras coisas que surgiram. O Fluminense é um clube grandioso que me daria totais condições de seguir trilhando um caminho de evolução na minha carreira, seria sensacional poder defender o clube caso aconteça, então vamos aguardar o desfecho dessa situação. Nesse momento estou de férias no Brasil, curtindo um pouco da minha família e deixando essa questão do meu futuro mais para os meus empresários resolverem - disse o jogador.

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Após um bom início na Champions League, o Sheriff terminou na terceira colocação de seu grupo, que contava com Real Madrid e Inter de Milão. No mata-mata da Liga Europa, a equipe da Moldávia irá enfrentar o Braga, de Portugal.

De fora da principal competição europeia, Cristiano pode contar com o incentivo de disputar a Libertadores pelo Fluminense. No Brasil, Cristiano somou passagens por CRB, Criciúma e Volta Redonda, e recebeu propostas de outros clubes do exterior, mas tem preferência em retornar ao seu país de origem.

O Fluminense conta com Marlon e Danilo Barcelos para a lateral-esquerda, além de Mario Pineida, que foi contratado para 2022 e pode jogar nos dois lados.