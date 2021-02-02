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futebol

Destaque da base, João Neto renova com o Fluminense por três anos

Atleta tem menos de 18 anos e, por isso, assinou um vínculo menor com o Tricolor; jogador é o 25º a renovar...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 16:59

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 16:59

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense renovou o 25º contrato de um jogador formado nas categorias de base nesta temporada. Depois de Samuel Granada, o atacante João Neto assinou um novo vínculo com o Tricolor por três anos. Destaque do Sub-17, a chamada “Geração dos Sonhos”.
> Vai acabar! Listamos 30 jogadores que só tem contrato até o fim de fevereiro no Brasil
Por ter apenas 17 anos, João Neto é mais uma joia que pode assinar um contrato de, no máximo, três anos. Ele completa 18 anos em julho e, a partir disso, pode ser procurado para aumentar o vínculo para cinco anos. Anteriormente, o acordo entre as partes era até 30 de setembro de 2022. O Flu tem 100% dos direitos do jovem.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O Fluminense tem procurado os jogadores da base para ampliar os contratos o máximo possível, evitando, assim, casos como os de Evanilson e Marcos Paulo. O primeiro acabou saindo sem custos para a Tombense e neste ano foi vendido ao Porto (POR), dando apenas 30% do valor ao Tricolor. Já o segundo deve sair de graça para o Atlético de Madrid em julho.

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