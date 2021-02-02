Destaque da base, João Neto renova com o Fluminense por três anos

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense renovou o 25º contrato de um jogador formado nas categorias de base nesta temporada. Depois de Samuel Granada, o atacante João Neto assinou um novo vínculo com o Tricolor por três anos. Destaque do Sub-17, a chamada “Geração dos Sonhos”.

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Por ter apenas 17 anos, João Neto é mais uma joia que pode assinar um contrato de, no máximo, três anos. Ele completa 18 anos em julho e, a partir disso, pode ser procurado para aumentar o vínculo para cinco anos. Anteriormente, o acordo entre as partes era até 30 de setembro de 2022. O Flu tem 100% dos direitos do jovem.

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