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Destaque da base, Giovanna Waksman assiste jogo do Botafogo e ganha camisa de Rafael

Jovem meia, que atua e é a camisa 10 na categoria sub-13 masculina, foi convidada para assistir a vitória sobre o Confiança, pela Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 21:37

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 21:37

Crédito: Divulgação/Botafogo
Destaque reconhecido. Giovanna Waksman, que se notabilizou durante a semana por fazer um golaço contra o Vasco atuando pela categoria sub-13 masculina do Botafogo, foi convidada para assistir a vitória sobre o Confiança, pela Série B do Brasileirão, direto do Estádio Nilton Santos.+ Placa, família presente e boa atuação: Kanu tem noite para ser lembrada no 100º jogo pelo Botafogo
A menina chegou ao local acompanhada dos pais e assistiu ao duelo em um camarote destinado aos jogadores. Ela tirou fotos com os atletas da equipe profissional.
A jovem meia ganhou uma camisa do lateral-direito Rafael e compartilhou uma foto com Chay nas redes sociais, afirmando que o camisa 14 do Alvinegro é uma das inspirações para a carreira.
Giovanna viajou com o pai Renato para Porto Alegre na tarde desta quinta-feira. Ela se apresenta ao Internacional para a disputa da Copa Nike sub-17 feminina por empréstimo. A meia retornará ao Botafogo após o torneio para iniciar o planejamento da temporada 2022.

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