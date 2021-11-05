Destaque da base, Giovanna Waksman assiste jogo do Botafogo e ganha camisa de Rafael

Crédito: Divulgação/Botafogo

Destaque reconhecido. Giovanna Waksman, que se notabilizou durante a semana por fazer um golaço contra o Vasco atuando pela categoria sub-13 masculina do Botafogo, foi convidada para assistir a vitória sobre o Confiança, pela Série B do Brasileirão, direto do Estádio Nilton Santos.+ Placa, família presente e boa atuação: Kanu tem noite para ser lembrada no 100º jogo pelo Botafogo

A menina chegou ao local acompanhada dos pais e assistiu ao duelo em um camarote destinado aos jogadores. Ela tirou fotos com os atletas da equipe profissional.

A jovem meia ganhou uma camisa do lateral-direito Rafael e compartilhou uma foto com Chay nas redes sociais, afirmando que o camisa 14 do Alvinegro é uma das inspirações para a carreira.