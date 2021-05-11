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Destaque contra a Inter de Limeira, Jemerson ainda não sabe como será o seu futuro no Corinthians

Zagueiro, que marcou dois gols nas quartas de final do paulistão, tem contrato com o Timão até junho e diz: 'Enquanto estiver aqui, farei de tudo para representar'...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 19:23
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O zagueiro Jemerson foi o destaque do Corinthians, na vitória por 4 a 1 sobre a Inter de Limeira, nesta terça-feira (13), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Autor de dois gols, o atleta, que está em fase final de contrato com o Timão, que se encerra em junho, comentou sobre a indefinição sobre o seu futuro.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos- Ainda não (tem resposta sobre renovação), mas enquanto eu estiver aqui e com contrato, vou fazer de tudo para representar o Corinthians – disse o jogador ao Grupo Globo na saída de gramado.
Anunciado pelo Corinthians em novembro do ano passado, por R$ 4,5 milhões, Jemerson chegou, contra a Inter, ao seu vigésimo jogo pelo Timão, mas afirmou que o feito, de ir às redes duas vezes em um jogo, não é algo inédito.
- É a terceira ou a quarta vez que marco dois gols em um mesmo jogo. Estou feliz. Mais feliz pela vitória e pela vaga, a equipe jogou bem. Em alguns momentos, deixamos de ser agressivos como o professor pediu, mas feliz – afirmou o defensor.
Enquanto tem a sua renovação com o Corinthians indefinida, o Atlético-MG monitora a situação do jogador, que defendeu as cores do Galo entre 2013 e 2016.

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