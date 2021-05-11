Destaque contra a Inter de Limeira, Jemerson ainda não sabe como será o seu futuro no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O zagueiro Jemerson foi o destaque do Corinthians, na vitória por 4 a 1 sobre a Inter de Limeira, nesta terça-feira (13), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Autor de dois gols, o atleta, que está em fase final de contrato com o Timão, que se encerra em junho, comentou sobre a indefinição sobre o seu futuro.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos- Ainda não (tem resposta sobre renovação), mas enquanto eu estiver aqui e com contrato, vou fazer de tudo para representar o Corinthians – disse o jogador ao Grupo Globo na saída de gramado.

Anunciado pelo Corinthians em novembro do ano passado, por R$ 4,5 milhões, Jemerson chegou, contra a Inter, ao seu vigésimo jogo pelo Timão, mas afirmou que o feito, de ir às redes duas vezes em um jogo, não é algo inédito.

- É a terceira ou a quarta vez que marco dois gols em um mesmo jogo. Estou feliz. Mais feliz pela vitória e pela vaga, a equipe jogou bem. Em alguns momentos, deixamos de ser agressivos como o professor pediu, mas feliz – afirmou o defensor.