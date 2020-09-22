Dest tem interesse em jogar no Barcelona, enquanto Ajax prefere venda ao Bayern de Munique

Com a saída de Nelson Semedo, que está prestes a ser anunciado pelo Wolverhampton, da Inglaterra, o Barcelona está no mercado de transferências em busca de um lateral-direito. E o nome preferido da direção blaugrana é o de Sergiño Dest, do Ajax.O interesse entre espanhóis e o jogador estadunidense é mútuo e, segundo o jornal "De Telegraaf", da Holanda, o atleta deseja se mudar para a Catalunha. A reciprocidade, no entanto, pode ser freada. De acordo com o portal, o Ajax deseja vender o jogador ao Bayern de Munique, que também monitora a situação.
O Barcelona, inclusive, já teria feito uma proposta pelo atleta de 19 anos. O Ajax acredita que o clube alemão tem condições de oferecer mais pelo ala, já que o Barça vive uma situação financeira delicada e precisa vender jogadores para conseguir investir em outros nomes.
Dest é um pedido especial do técnico Ronald Koeman, que é holandês e comandava a seleção nacional antes de fechar com o clube catalão.