Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dest tem interesse em jogar no Barcelona, enquanto Ajax prefere venda ao Bayern de Munique
futebol

Dest tem interesse em jogar no Barcelona, enquanto Ajax prefere venda ao Bayern de Munique

Lateral-direito de 19 anos é uma promessa do Ajax e atrai interesse de gigantes europeus...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 16:05
Crédito: Kenzo Tribouillard / AFP
Com a saída de Nelson Semedo, que está prestes a ser anunciado pelo Wolverhampton, da Inglaterra, o Barcelona está no mercado de transferências em busca de um lateral-direito. E o nome preferido da direção blaugrana é o de Sergiño Dest, do Ajax.O interesse entre espanhóis e o jogador estadunidense é mútuo e, segundo o jornal "De Telegraaf", da Holanda, o atleta deseja se mudar para a Catalunha. A reciprocidade, no entanto, pode ser freada. De acordo com o portal, o Ajax deseja vender o jogador ao Bayern de Munique, que também monitora a situação.
O Barcelona, inclusive, já teria feito uma proposta pelo atleta de 19 anos. O Ajax acredita que o clube alemão tem condições de oferecer mais pelo ala, já que o Barça vive uma situação financeira delicada e precisa vender jogadores para conseguir investir em outros nomes.
Dest é um pedido especial do técnico Ronald Koeman, que é holandês e comandava a seleção nacional antes de fechar com o clube catalão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados