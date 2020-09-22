Dest tem interesse em jogar no Barcelona, enquanto Ajax prefere venda ao Bayern de Munique

Com a saída de Nelson Semedo, que está prestes a ser anunciado pelo Wolverhampton, da Inglaterra, o Barcelona está no mercado de transferências em busca de um lateral-direito. E o nome preferido da direção blaugrana é o de Sergiño Dest, do Ajax.O interesse entre espanhóis e o jogador estadunidense é mútuo e, segundo o jornal "De Telegraaf", da Holanda, o atleta deseja se mudar para a Catalunha. A reciprocidade, no entanto, pode ser freada. De acordo com o portal, o Ajax deseja vender o jogador ao Bayern de Munique, que também monitora a situação.