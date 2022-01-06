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Despedida: sem acordo para permanência, Fábio anuncia saída do Cruzeiro após 16 anos

Goleiro relatou em suas redes sociais que nova diretoria não contava com ele no planejamento para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 21:14

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 21:14

Uma bomba para o torcedor do Cruzeiro. Atleta com mais jogo na história do clube (976 partidas), o goleiro Fábio anunciou, por meio das redes sociais, que não irá permanecer no elenco para 2022. Aos 41 anos, ele postou um comunicado relatando que a atual diretoria, comandada por Ronaldo Fenômeno, não quis seguir com o seu trabalho para a nova temporada.
>>> Coutinho perto de novo clube, Flamengo mira goleiros, Jesus enrolando o Atlético… O dia do Mercado!Fábio não fica no Cruzeiro para 2022 (Douglas Magno/Cruzeiro)No relato, Fábio afirma que fez de tudo para ficar, inclusive optando por reduzir seu salário, mas que 'não houve um tratamento respeitoso' com ele e 'nenhum interesse em sua permanência'. Veja o que a íntegra da postagem do goleiro mais abaixo. Fábio havia renovado o seu contrato no fim de 2021 para mais uma temporada, mas, com a nova gestão, todos os acordos estão sendo revisados para atender um teto salarial que o Cruzeiro pretende trabalhar daqui para frente. E, segundo o goleiro, mesmo aceitando reduzir o teto, não houve intenção na renovação do seu vínculo.
Com esse cenário, o goleiro não terá a chance de chegar aos 1000 jogos com a camisa do Cruzeiro, como era imaginado quando renovou seu vínculo com a antiga gestão da Raposa.

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