Despedida no Fla-Flu? Relembre a trajetória de Natan no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Fla-Flu deste domingo tem tudo para ser a despedida de Natan, de 20 anos, do clube da Gávea. O zagueiro tem negociação avançada para deixar o Rubro-Negro e defender o Red Bull Bragantino a partir desta temporada. Alçado ao time principal em setembro de 2020, após o surto de Covid-19 que atingiu o elenco profissionais, o jovem soma 17 jogos pela equipe, sendo 15 como titular.

As diretorias não se posicionaram sobre o assunto, mas a transferência está próxima de ser concretizada. O empréstimo, em primeiro momento, será condicionada à venda caso o zagueiro alcance metas pré-estipuladas no clube.

Antes de chegar ao Flamengo, Natan passou pelo Rio Branco-ES, Porto Vitória e Ponte Preta. Até setembro de 2020, o zagueiro fazia parte da equipe Sub-20 rubro-negra, sendo um dos destaques da categoria. A partir de setembro, com o surto de Covid-19 no elenco principal do clube, a vida do jovem atleta mudou.

A chegada de Rogério Ceni, contudo, significou menos chances para o jovem atleta. O treinador, a princípio, deu um voto de confiança para a dupla mais experiente, formada por Gustavo Henrique e Léo Pereira, e, depois, contou com a recuperação de Rodrigo Caio. Desde novembro, quando Ceni assumiu o comando do Flamengo, foram quatro jogos completos e três saindo do banco.

Já a temporada de 2021 começou com Natan liderando os "Garotos do Ninho" nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. O zagueiro foi titular e capitão da equipe que venceu Nova Iguaçu e Macaé, e deve seguir assim neste domingo.