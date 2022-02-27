Despedida de Lázaro, tabu... Cinco pontos para observar no Corinthians contra o Red Bull Bragantino

Pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians recebe na Neo Química Arena o Red Bull Bragantino, às 11h. O duelo coloca frente à frente os líderes dos grupos A e D, respectivamente> GALERIA: Veja quantos estrangeiros trabalham em clubes do Brasil

O jogo contra o Massa Bruta tem mais ingredientes do que a presença de Vítor Pereira, novo técnico do Timão. Por isso, o LANCE! trouxe cinco pontos a serem observados no time do Parque São Jorge no domingo.

Despedida de Fernando Lázaro

Contra o Red Bull Bragantino, Lázaro irá encerrar seu ciclo como treinador interino do Corinthians. O filho do lendário Zé Maria assumiu desde a demissão de Sylvinho, após a derrota para o Santos na terceira rodada do Paulistão.

Com Lázaro, não apenas o time voltou a desempenhar um futebol convincente e consistente, como obteve resultados. Durante o período, foram três vitórias, um empate, nove gols marcados e quatro sofridos.

Com a chegada de Vítor Pereira, o Departamento de Futebol do Timão planeja ter Fernando Lázaro como um segundo auxiliar e deixá-lo como uma espécie de auxiliar permanente, tendo em vista que ele já deixou claro que de momento, não pretende seguir como treinador fixo.

Vítor Pereira pela 1ª na Neo Química Arena

O novo comandante do Time do Povo teve seu primeiro contato com a torcida corintiana no desembarque do aeroporto de Guarulhos, quando cerca de 40 torcedores compareceram para recepcioná-lo.

Contra o Red Bull Bragantino, Vítor Pereira estará em um dos camarotes da diretoria e poderá sentir pela primeira vez o apoio e calor da Fiel. Pelo modo como a torcida reagiu positivamente ao acerto com o lusitano, é provável que ele seja ovacionado durante a partida.

Sua estreia está programada para o próximo sábado (5), no Morumbi, contra o São Paulo.

Mais uma chance de ver o 'quinteto mágico' em ação

A primeira partida onde os cinco reforços mais badalados do Timão contratados desde o segundo semestre de 2021 (Giuliano, Renato Augusto, Paulinho, Willian e Róger Guedes) foi na vitória por 3 a 0 contra o São Bernardo.

Com o elenco descansado e diante de um adversário em ascensão, a tendência é que Fernando Lázaro coloque o "quinteto mágico" desde o minuto inicial contra o Bragantino.

Vale destacar que contra o Bernô o Corinthians teve uma de suas melhores atuações coletivas da temporada, e os cinco jogadores se destacaram na partida.

> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão

Chance de quebrar tabu

A última vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino foi nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2020, quando Éderson e Jô marcaram os gols da vitória por 2 a 0.

Desde então, Timão e Massa Bruta se enfrentaram em cinco ocasiões, e em nenhuma das vezes o time do interior de São Paulo saiu derrotado. Foram três vitórias para a equipe de Maurício Barbieri, e dois empates.

Teste para o sistema defensivo

Finalista da última edição da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino é uma das equipes brasileiras em ascensão nos últimos anos. Praticando um futebol ofensivo, o Massa Bruta tem incomodado os grandes paulistas.

Na atual edição do Paulistão, a equipe de Barbieri possui o melhor ataque da competição, com 16 gols marcados em oito jogos. Do outro lado, com seis gols sofridos e duas partidas sem ser vazada, a defesa do Timão, ao lado do São Bernardo, é a segunda melhor do campeonato, perdendo apenas para o Palmeiras.

Com Artur e Hyoran em alta, será um bom teste para a comissão técnica avaliar os jogadores da defesa do Corinthians.