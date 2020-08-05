Desfalques são dor de cabeça para Odair Hellmann antes do Brasileirão

Crédito: Treinador terá desfalques para estreia do Brasileirão - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Iniciando a preparação para o Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda sofre com alguns desfalques por lesão em seu elenco. Na última terça-feira, Ganso, que teve um edema na panturrilha detectado através de um exame, e Digão, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, se tornaram mais uma dor de cabeça para Odair Hellmann.

Além dos desfalques de Digão e Ganso, o Tricolor ainda não poderá contar com Hudson (entorse no tornozelo esquerdo), Frazan (recuperando de uma cirurgia no joelho direito) e Matheus Ferraz (lesão na coxa esquerda).

Desde o retorno do futebol em meio à pandemia de Covid-19, o técnico Odair Hellmann está com problemas para ter o seu elenco completo e vem sofrendo com as lesões de seu jogadores. As boas notícias ficam por conta do retorno de Fred, após cirurgia no olho esquerdo, e de Pacheco, recuperado de uma torção no tornozelo direito. Ambos estão disponíveis para estreia do Campeonato Brasileiro.