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futebol

Desfalques são dor de cabeça para Odair Hellmann antes do Brasileirão

Tricolor pode ter até cinco desfalques contra o Grêmio, caso partida não seja
adiada pela CBF, em sua estreia no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2020 às 07:00

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 07:00

Crédito: Treinador terá desfalques para estreia do Brasileirão - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Iniciando a preparação para o Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda sofre com alguns desfalques por lesão em seu elenco. Na última terça-feira, Ganso, que teve um edema na panturrilha detectado através de um exame, e Digão, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, se tornaram mais uma dor de cabeça para Odair Hellmann.
Além dos desfalques de Digão e Ganso, o Tricolor ainda não poderá contar com Hudson (entorse no tornozelo esquerdo), Frazan (recuperando de uma cirurgia no joelho direito) e Matheus Ferraz (lesão na coxa esquerda).
Desde o retorno do futebol em meio à pandemia de Covid-19, o técnico Odair Hellmann está com problemas para ter o seu elenco completo e vem sofrendo com as lesões de seu jogadores. As boas notícias ficam por conta do retorno de Fred, após cirurgia no olho esquerdo, e de Pacheco, recuperado de uma torção no tornozelo direito. Ambos estão disponíveis para estreia do Campeonato Brasileiro.
Caso não tenha seu jogo de estreia adiado pela CBF, o Fluminense fará sua estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, frente ao Grêmio, em Eldorado do Sul, às 19h. Na quarta, o Tricolor gaúcho enfrenta o Internacional na decisão do segundo turno do torneio local. Se vencer, pegará o Caxias na decisão o que fará a CBF remarcar a partida diante do time das Laranjeiras.

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