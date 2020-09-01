Desfalques no Vasco cobram preço e viram desafio para Ramon

Depois de um ótimo início de Campeonato Brasileiro, o Vasco começou sentir o peso dos desfalques na competição que demanda uma maratona de jogos. Na derrota para o Fluminense, no último sábado, o time sentiu as ausências de jogadores importantes como Vinícius, Bruno Gomes e Andrey. Com a expulsão de Talles Magno, Ramon terá um desafio para escalar a equipe na próxima quarta, contra o Santos. Dos desfalques no clássico, Andrey que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo é o único que estará à disposição da comissão técnica. Gomes e Vinicus, que fizeram diferença contra Grêmio e Goiás foram diagnosticados com Covid-19 e ainda cumprem a quarentena obrigatória. Na última segunda-feira, o elenco realizou mais uma bateria de exames, e os resultados vão definir os nomes aptos a jogar.Se não forem detectados novos casos de contágio por coronavírus, dois atletas têm chances de suprir as ausências obrigatórias. O meia Juninho, recém integrado ao elenco após resolver pendências contratuais, entrou no intervalo contra o Tricolor e agradou com a qualidade que deu no passe e na marcação.
Já Bruno César mostra estar em forma na atual temporada e tem entrado bem na equipe. Apesar de um pouco mais lento, ajuda na manutenção da posse de bola.
No caso de Talles, Vinicius seria o substituto natural. Com os dois indisponíveis sobram Gabriel Pec, que ainda não convenceu nas oportunidades que teve e Lucas Santos, outro que luta para se firmar.
Outra possibilidade no horizonte é a saída de Fellipe Bastos, com Benítez atuando mais adiantado e próximo de Cano. Também não está descartada a utilização da dupla de atacantes formada pelo camisa 14 e Ribamar.
Os desfalques criam dificuldades para Ramon, que ainda não conseguiu repetir a escalação nos cinco jogos disputados. Terceiro colocado na tabela , o Cruz-Maltino vai brigar para se manter na parte de cima, mas terá pela frente um Santos também vindo de derrota e buscando a recuperação. O duelo será às 21h30min, na Vila Belmiro.