Desfalques no Vasco cobram preço e viram desafio para Ramon

Depois de um ótimo início de Campeonato Brasileiro, o Vasco começou sentir o peso dos desfalques na competição que demanda uma maratona de jogos. Na derrota para o Fluminense, no último sábado, o time sentiu as ausências de jogadores importantes como Vinícius, Bruno Gomes e Andrey. Com a expulsão de Talles Magno, Ramon terá um desafio para escalar a equipe na próxima quarta, contra o Santos. Dos desfalques no clássico, Andrey que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo é o único que estará à disposição da comissão técnica. Gomes e Vinicus, que fizeram diferença contra Grêmio e Goiás foram diagnosticados com Covid-19 e ainda cumprem a quarentena obrigatória. Na última segunda-feira, o elenco realizou mais uma bateria de exames, e os resultados vão definir os nomes aptos a jogar.Se não forem detectados novos casos de contágio por coronavírus, dois atletas têm chances de suprir as ausências obrigatórias. O meia Juninho, recém integrado ao elenco após resolver pendências contratuais, entrou no intervalo contra o Tricolor e agradou com a qualidade que deu no passe e na marcação.