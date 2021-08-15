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Desfalques, alterações de Roger e falhas defensivas... o que observar no Fluminense contra o Inter

Sem Gabriel Teixeira e Caio Paulista, Roger Machado tem pouco tempo para reestruturar o setor ofensivo; falhas defensivas em lances importantes merecem atenção...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 08:00

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 08:00

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Internacional, às 20h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Após três derrotas consecutivas, o time de Roger Machado precisa buscar a vitória fora de casa para não se aproximar do Z4 e voltar a pensar na zona da Libertadores. Para voltar com os três pontos do Sul, o Tricolor deve considerar alguns aspectos que se mostram decisivos no desempenho do grupo.
Confira a classificação do BrasileirãoAtaque - Sem Caio Paulista e Gabriel Teixeira, Roger tem pouco tempo para encontrar peças que melhorem o setor ofensivo, uma vez que Kayky e Lucca não vêm tendo atuações seguras.
Falhas defensivas - Há um tempo que o Fluminense vem falhando na defesa em lances decisivos. Contra diferentes adversários, o time deixou de fazer desvios ou interceptações e sofreu o gol. Além disso, comete muitos pênaltis que comprometem o resultado.
Linha de marcação - Acostumado a pressionar no início das partidas, o time não consegue manter o ritmo e, em determinado momento, acaba por dar espaço para o adversário construir suas jogadas sem interferência.
Meio-campo - Embora a dupla Yago Felipe e Martinelli transmita segurança no meio-campo, os jogadores falharam nos desarmes e reposições nos últimos jogos. As equipes que jogam contra o Fluminense também encontram facilidade para avançar pelos cantos, principalmente quando os laterais estão recuados. A utilização de Nonato, que conhece o adversário, pode ser útil para fazer volume no setor.
Substituições - Mesmo com jogadores da base à disposição, as substituições de Roger Machado raramente fogem do habitual, o que não seria problema se a dinâmica do jogo melhorasse. Via de regra, o técnico modifica o time sem alterar o esquema tático, por mais que ele não esteja sendo efetivo. João Neto, que participou do jogo do sub-20 no último sábado, não deve ser relacionado.Psicológico - Ao sofrer gol, o rendimento do Fluminense piora drasticamente e a equipe fica perdida por um tempo considerável. Sob pressão, o grupo demora a reagir ao revés e tem dificuldade em virar o jogo.
*Estagiária sob a supervisão de Paulo Victor Reis

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