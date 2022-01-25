Desfalque, Ramon evolui na recuperação; veja o provável time do Flamengo para a estreia do Carioca

O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar a Portuguesa, nesta terça-feira, às 21h35, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Um desfalque confirmado para o time comandado por Fabio Matias é Ramon, e o Rubro-Negro compartilhou imagens do progresso da recuperação do lateral-esquerdo.Nesta terça, Ramon, pela primeira vez desde que sofreu uma lesão na coxa, seguiu a recuperação junto a fisioterapeutas no gramado, mas sem treinar com o grupo que iniciará as rodadas iniciais do Cariocão. Veja abaixo: Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW