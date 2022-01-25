Desfalque, Ramon evolui na recuperação; veja o provável time do Flamengo para a estreia do Carioca

O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar a Portuguesa, nesta terça-feira, às 21h35, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Um desfalque confirmado para o time comandado por Fabio Matias é Ramon, e o Rubro-Negro compartilhou imagens do progresso da recuperação do lateral-esquerdo.Nesta terça, Ramon, pela primeira vez desde que sofreu uma lesão na coxa, seguiu a recuperação junto a fisioterapeutas no gramado, mas sem treinar com o grupo que iniciará as rodadas iniciais do Cariocão. Veja abaixo: Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
> GALERIA: imagens do Luso-Brasileiro, casa do Flamengo no Cariocão
Durante o processo, Ramon, aliás, usufruiu de uma tecnologia de realidade virtual inédita no futebol brasileiro a fim de acelerar a sua transição para o gramado (confira mais aqui).
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Enquanto o time de Paulo Sousa segue apenas treinando e se aprimorando no CT, o provável time alternativo do Flamengo para iniciar o Estadual é o seguinte: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri; Thiaguinho, Lázaro e André.