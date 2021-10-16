Desfalque para o clássico, Fagner é poupado de treino do Corinthians; Sylvinho define time neste domingo

Suspenso depois de ter levado o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na última quarta-feira, na Neo Química Arena, Fagner foi poupado do treinamento que o elenco do Corinthians realizou no gramado no CT Joaquim Grava, na manhã deste sábado. O técnico Silvinho dirigiu no período a penúltima atividade de preparação para o clássico com o São Paulo, na segunda, às 20h, no Morumbi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do CorinthiansSem poder encarar o Tricolor, o lateral-direito realizou apenas um trabalho na academia, na parte interna do centro de treinamento, enquanto o técnico Sylvinho dirigiu um trabalho tático em campo reduzido e depois uma atividade de bolas paradas com o restante do elenco alvinegro.
O comandante deverá confirmar Du Queiroz como substituto de Fagner contra o São Paulo. O jovem de 21 anos é volante de origem, mas entrou no lugar do titular da lateral direita em outros confrontos do Timão nesta temporada. E ele está prestes a jogar um clássico depois de ter acertado nesta semana a renovação do seu contrato com o clube até dezembro de 2024.Além de Fagner, o Corinthians terá como outro desfalque de peso para o clássico o meia-atacante Willian. Com lesão muscular na coxa diagnosticada na última sexta-feira, o atleta deverá ficar fora da equipe por mais de um mês.
Gustavo Mosquito, que substituiu Willian logo após o jogador sentir o problema nos primeiros minutos da partida contra o Fluminense, aparece como favorito a entrar na equipe titular na segunda-feira, mas Sylvinho também tem Jô e Adson como outras opções para substituir o ex-jogador do Chelsea e do Arsenal.
O comandante alvinegro deverá definir a formação inicial do Corinthians no treino marcado para ocorrer na tarde deste domingo, no CT Joaquim Grava. Uma provável escalação para o clássico é a seguinte: Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto, Giuliano, Gabriel Pereira e Gustavo Mosquito (Adson ou Jô); Róger Guedes.
Na luta para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, o Timão ocupa a sexta posição, com 40 pontos, apenas um atrás do Bragantino, que hoje fecha a zona dos quatro primeiros colocados da tabela de classificação.
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