Desfalque contra o Botafogo, Felipe Melo mostra edema nas redes; postagem gera brincadeiras

Desfalque no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Botafogo, o volante Felipe Melo, do Fluminense, usou as redes sociais para mostrar o edema que sofreu na eliminação para o Olimpia, pela Libertadores. O "Pit Bull" falou um pouco sobre lesão sofrida e lamentou não poder ir a campo nesta segunda. No entanto, a publicação ganhou um outro tom, em meio a brincadeiras por causa da exposição do corpo do jogador. - A imensa vontade de estar presente em um jogo tão importante como hoje não foi suficiente para trazer a recuperação necessária desta lesão. Trata-se de um edema significativo decorrente da última partida e que merece atenção e cuidados específicos. Voltarei o mais rápido #Deusprover - postou o volante.Em meio a mensagens de apoio pela recuperação, o volante também recebeu recados bem-humorados como "Me passa o contato da depilação", "A depilação de milhões", entre outros.