Desfalcado, Corinthians fecha preparação para clássico; confira os relacionados e o provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians finalizou na tarde deste domingo, no CT Joaquim Grava, a sua preparação para enfrentar o São Paulo no clássico desta segunda-feira, às 20h, no Morumbi, no fechamento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o lateral-direito Fagner, suspenso, e o meia-atacante Willian, lesionado, o técnico Sylvinho relacionou 24 jogadores para o confronto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do CorinthiansNa atividade realizada no final da tarde, os jogadores iniciaram o treinamento com um aquecimento no Campo 1 do CT e depois seguiram para um outro gramado do local, onde o treinador alvinegro comandou um trabalho tático em campo reduzido. Depois disso, ele fez ajustes de posicionamento e de movimentação da equipe, que no fim ainda participou de um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas em cobranças de faltas.

Para o lugar do lateral-direito Fagner, que está fora do clássico por ter tomado o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na última quarta-feira, em São Paulo, Sylvinho deverá confirmar a entrada de Du Queiroz.Embora seja volante de origem e tenha sido relacionado para o duelo como meio-campista, o jovem de 21 anos já substituiu Fagner em outras partidas do Timão nesta temporada e é o favorito a entrar na equipe. João Pedro, contratado por empréstimo junto ao Porto na última janela de transferências, foi relacionado por Sylvinho pela primeira vez, mas deve ser opção de banco.

Já para o lugar de Willian, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Gustavo Mosquito aparece como provável substituto, pois já entrou no lugar do titular após o meia-atacante se lesionar nos primeiros minutos da partida contra o Fluminense. Jô, porém, também está na disputa por essa vaga aberta no time e recebeu vários elogios de Sylvinho na última sexta-feira, em entrevista coletiva concedida pelo comandante.

Desta forma, o Corinthians deve ir a campo para o clássico com a seguinte formação: Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gustavo Mosquito (Jô), Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira; Róger Guedes.

Além de Willian, o Corinthians conta com desfalques por motivo de lesão os meias Roni (entorse ligamentar no joelho direito) e Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo), que seguem entregues ao departamento médico.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

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