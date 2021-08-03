Desempolgou? Roger Guedes segue aguardando rescisão na China, e Corinthians apenas monitora

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Uma semana se passou após o estafe de Roger Guedes se empolgar com a rescisão do atacante, que interessa ao Corinthians, junto ao Shandong Taishan, da China, e nada do desligamento acontecer.

Entraves burocráticos e questões financeiras é o que emperra o acordo e possibilidade do jogador ficar livre no mercado, o que esquentaria as tratativas com o Timão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAinda assim, isso não significa que caso Guedes se desvincule com o clube chinês ele instantaneamente defenderá o Timão. Isso, porque valores ainda precisarão ser discutidos, já que os ganhos do jogador no Oriente se aproxima do triplo do teto salarial corintiano.

Por tudo isso, a diretoria corintiana apenas monitora a situação e não irá se envolver nas conversas entre o atleta e o seu atual clube.

O Corinthians admite que está interessado em Roger Guedes, mas descarta um ‘Plano B’, caso o negócio não avance, já que entende que a possibilidade do jogador do Shandong e cabe no orçamento corintiano, diferentemente de outro ativo no mercado.

Após seis meses sem contratar, já que está em uma situação financeira delicada, o Timão anunciou nas últimas semanas os meias Giuliano e Renato Augusto, que conseguiram se desligar dos times que defendiam.

Roger Guedes demonstrou por vezes a sua animação em defender o Corinthians, mas precisa da “força” do Shandong Taishan para que isso se concretize.