Desempenho sólido e alterações táticas bem sucedidas geram saldo positivo em nova vitória do Vasco

Mais um adversário que mostrou grandes fragilidades. O que fez o Vasco? Empilhou chances e permitiu poucas ao Madureira. Resume-se, assim, que o time cruz-maltino deixou saldo amplamente positivo no último domingo. São boas notícias em quantidade relevante para uma equipe em construção.A começar pelo ataque, novamente produtivo. Que criou chances e que converteu algumas dessas chances. São 11 gols marcados em quatro jogos. É o time que tem o melhor desempenho ofensivo do campeonato. E deu certo também sem Nene, referência técnica da equipe, que foi poupado.

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A mudança no sistema de jogo também foi aprovada. A linha de três zagueiros se entendeu quase sempre; os antes laterais, agora projetados como alas, tiveram papel importante e Edimar deu até assistência.

Individualmente, Luis Cangá estreou com segurança; Getúlio foi titular pela primeira vez e pareceu totalmente ambientado e Gabriel Pec parecia estar no parque de diversões. O time só pareceu cansar no último quarto do jogo, o que é plenamente compreensível diante do campo e da temporada.

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A nota negativa fica pelo gol sofrido. Nítida falta de comunicação que gerou mais uma bola na rede de Thiago Rodrigues. A saga por uma partida sem sofrer gols continua. Mas o saldo do líder do Campeonato Carioca foi amplamente positivo.