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Desempenho ofensivo do Sport cai e time se aproxima do Z-4

Nos últimos seis jogos, o Leão marcou apenas um gol e voltou a flertar com a briga contra a queda...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 16:28

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 16:28

Crédito: Anderson Stevens/ Sport Recife
O momento do Sport é preocupante. Após o revés dentro de casa para o Atlético-GO, o Leão caiu na tabela do Campeonato Brasileiro e voltou a flertar com a zona de rebaixamento, algo impensável nas últimas semanas.Com 25 pontos, o Sport tem apenas o Ceará que o separa da zona do descenso e por isso precisa reagir o quanto antes para evitar sofrimento na reta final da competição.
Conhecido pelo estilo mais ‘defensivo’, Jair Ventura precisa melhorar o desempenho do ataque. Nos últimos seis jogos, o Sport marcou apenas um gol. Diante do Athletico, Thiago Neves foi o responsável por dar a vitória ao Rubro-Negro.
Nos duelos contra o Bragantino, Atlético-MG, Ceará, Vasco da Gama e Atlético-GO, o time pernambucano passou em branco e não conseguiu sair de campo com pontos preciosos.
Na luta contra o rebaixamento, o Sport volta a campo no sábado, quando vai até a Vila Belmiro para encarar o Santos.

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