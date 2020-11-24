Desempenho ofensivo do Sport cai e time se aproxima do Z-4

Crédito: Anderson Stevens/ Sport Recife

O momento do Sport é preocupante. Após o revés dentro de casa para o Atlético-GO, o Leão caiu na tabela do Campeonato Brasileiro e voltou a flertar com a zona de rebaixamento, algo impensável nas últimas semanas.Com 25 pontos, o Sport tem apenas o Ceará que o separa da zona do descenso e por isso precisa reagir o quanto antes para evitar sofrimento na reta final da competição.

Conhecido pelo estilo mais ‘defensivo’, Jair Ventura precisa melhorar o desempenho do ataque. Nos últimos seis jogos, o Sport marcou apenas um gol. Diante do Athletico, Thiago Neves foi o responsável por dar a vitória ao Rubro-Negro.

Nos duelos contra o Bragantino, Atlético-MG, Ceará, Vasco da Gama e Atlético-GO, o time pernambucano passou em branco e não conseguiu sair de campo com pontos preciosos.