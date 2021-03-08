Desempenho evolui e Botafogo ganha moral antes da Copa do Brasil

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Bem-vindo, 2021! O Botafogo fez a "estreia" - no sentido de desempenho satisfatório - na temporada na vitória por 3 a 0 sobre o Resende, neste domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Mais do que o resultado positivo, a partida servirá para potencializar o sistema coletivo do Alvinegro antes do primeiro grande compromisso da época.

O Glorioso estreará na Copa do Brasil na próxima quarta-feira diante do Moto Club no Estádio Castelão, no Maranhão. Em formato eliminatório, o duelo será em jogo único, com o Botafogo tendo a vantagem do empate. A moral, é claro, chega elevada após uma vitória por um placar elevado.

Em relação ao duelo diante do Boavista, na 1ª rodada do Carioca, o Botafogo evoluiu ao potencializar a eficiência nas chances de perigo que teve. O clube de General Severiano não dominou a posse, mas não demorava para chegar ao gol adversário quando tinha a bola, sendo um perigo principalmente pelos lados do campo.Neste sentido, Warley e Ronald - no primeiro tempo, substituído por Ênio no intervalo - foram fundamentais para a construção de jogo do Alvinegro. Com laterais ainda tímidos no apoio, o sistema ofensivo era meramente baseado nas corridas em profundidade dos pontas. O Botafogo teve uma evolução considerável nas transições em velocidade.

Um fator que ajudou neste sentido foi a entrada de Pedro Castro. O meio-campista fez a estreia no Botafogo atuando como segundo volante e foi o responsável por ligar a área central do gramado com o setor ofensivo, sendo o cérebro da equipe. Com a bola girando mais, o Alvinegro, consequentemente, apresentou mais jogadas de perigo.