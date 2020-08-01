Desempenho esportivo de Jesualdo não agrada diretoria do Santos, mas trabalho de formação será ponderado

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Após reunião entre representantes do Comitê de Gestão do Santos realizada nesta sexta-feira, o Departamento de Futebol prepara um material sobre o trabalho da comissão técnica para ser apresentado hoje e ponderar a decisão final sobre o futuro de Jesualdo Ferreira.

O CG está descontente com o resultado esportivo do clube no primeiro semestre, embora alguns membros defendam que seja dado um tempo maior para o trabalho do técnico.

Contudo, a direção de futebol acredita na importância de que a avaliação englobe, além do trabalho de campo, o desempenho das categorias de base, já que o time B é comandado por membros da comissão portuguesa. Outro ponto a ser destacado está na promoção de pratas da casa ao time profissional, que foi uma das solicitações do clube durante as negociações com Jesualdo, no fim do ano passado, e tem sido atendido. O Peixe passa por um replanejamento para o restante da temporada, que, por conta da pandemia do novo coronavírus, terminará no início do ano que vem. Era esperado que o time ficasse pelo menos entre os quatro primeiros colocados no Paulistão, o que não aconteceu, e, por isso, independentemente da decisão sobre o futuro da comissão técnica, a diretoria espera uma mudança de postura do time.