Desempenho de Galarza no treino chama atenção da torcida do Vasco

Atual xodó da torcida Vasco, o volante Matías Galarza chamou atenção novamente. Desta vez, num vídeo de treino divulgado pela Vasco TV. Na atividade da última terça-feira, o paraguaio de 19 anos ganha sucessivos duelos com Morato. Esse trecho do vídeo, inclusive, foi um dos assuntos mais comentados pela torcida, na internet, na manhã desta quarta-feira.O canal do Cruz-Maltino no Youtube publicou o conteúdo na manhã desta quarta, e a reação foi imediata. Galarza tem nove partidas pelo time principal, dois gols marcados e a atual titularidade na linha de volantes da equipe comandada por Marcelo Cabo.