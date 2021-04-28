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Desempenho de Galarza no treino chama atenção da torcida do Vasco

Volante do Cruz-Maltino se destacou por uma disputa contra Morato. O paraguaio é um dos poucos jovens a ganhar espaço em meio a um time experiente...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 15:40
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Atual xodó da torcida Vasco, o volante Matías Galarza chamou atenção novamente. Desta vez, num vídeo de treino divulgado pela Vasco TV. Na atividade da última terça-feira, o paraguaio de 19 anos ganha sucessivos duelos com Morato. Esse trecho do vídeo, inclusive, foi um dos assuntos mais comentados pela torcida, na internet, na manhã desta quarta-feira.O canal do Cruz-Maltino no Youtube publicou o conteúdo na manhã desta quarta, e a reação foi imediata. Galarza tem nove partidas pelo time principal, dois gols marcados e a atual titularidade na linha de volantes da equipe comandada por Marcelo Cabo.

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