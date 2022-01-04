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Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe Coutinho

Brasileiro chegou ao clube há quatro anos, mas desapontou. Saída do camisa 14, que foi especulado no Flamengo, aliviaria os cofres, uma vez que ele tem o maior salário do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 17:35

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 17:35

Contratação mais cara da história do Barcelona, o meia-atacante Philippe Coutinho chegou à Catalunha em janeiro de 2018 após o clube blaugrana pagar 135 milhões de euros ao Liverpool (além de variáveis no contrato). No entanto, a expectativa de sucesso que a equipe espanhola depositou no brasileiro foi por água abaixo, e depois de quatro anos ele pode deixar o Camp Nou.Com pouco espaço no elenco culé, as razões para uma possível saída do camisa 14 são as mais variadas. Desde o desempenho de Coutinho, passando por regras da liga espanhola e a crise financeira do Barcelona, até os recorrentes problemas de lesão do jogador.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
O desempenho abaixo do esperado se deve também pelas seguintes lesões que Philippe teve de enfrentar. A mais recente delas foi em dezembro de 2020, quando machucou o joelho esquerdo e precisou passar ao todo por três cirurgias antes de voltar a entrar em campo, em setembro do ano passado.
O principal motivo para o Barcelona querer se desfazer de Philippe Coutinho, porém, não tem a ver com seu rendimento dentro das quatro linhas. Vivendo uma grave crise financeira, o clube catalão admitiu que em março de 2021 a dívida total era de 1,35 bilhão de euros (R$ 8,3 bilhões).
Tal crise financeira foi determinante para a saída de Lionel Messi, maior ídolo da história do Barcelona. Em agosto do ano passado, o Barcelona não conseguiu renovar o contrato do argentino, que saiu sem custos e acertou com o Paris Saint-Germain.
+ Philippe Coutinho na lista! Veja nomes que vão agitar o vaivém europeu
Philippe Coutinho atualmente é dono do maior salário do Barça. Após as saídas de Messi e Antonie Griezmann, o brasileiro lidera a lista, com vencimentos na casa de 15 milhões de euros (R$ 96,3 milhões) por ano, segundo a imprensa espanhola. Este valor corresponde a mais de R$ 8 milhões por mês.
Especulações envolvendo o nome de Philippe Coutinho para uma saída são frequentes no noticiário europeu, o que seria bom para o Barcelona, caso confirmadas. Inter de Milão, Milan, Everton, Arsenal, Newcastle e Leicester já foram alguns times que o brasileiro teve o nome ligado. Recentemente, no fim de 2021, a imprensa espanhola disse que o Flamengo é um dos interessados.
* Estagiário, sob supervisão de Aigor Ojêda.
Crédito: PhilippeCoutinhofoiusadoapenascincovezescomotitulardoBarcelonanatemporada(Foto:LLUISGENE/AFP

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