Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe Coutinho

Contratação mais cara da história do Barcelona, o meia-atacante Philippe Coutinho chegou à Catalunha em janeiro de 2018 após o clube blaugrana pagar 135 milhões de euros ao Liverpool (além de variáveis no contrato). No entanto, a expectativa de sucesso que a equipe espanhola depositou no brasileiro foi por água abaixo, e depois de quatro anos ele pode deixar o Camp Nou.Com pouco espaço no elenco culé, as razões para uma possível saída do camisa 14 são as mais variadas. Desde o desempenho de Coutinho, passando por regras da liga espanhola e a crise financeira do Barcelona, até os recorrentes problemas de lesão do jogador.

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O desempenho abaixo do esperado se deve também pelas seguintes lesões que Philippe teve de enfrentar. A mais recente delas foi em dezembro de 2020, quando machucou o joelho esquerdo e precisou passar ao todo por três cirurgias antes de voltar a entrar em campo, em setembro do ano passado.

O principal motivo para o Barcelona querer se desfazer de Philippe Coutinho, porém, não tem a ver com seu rendimento dentro das quatro linhas. Vivendo uma grave crise financeira, o clube catalão admitiu que em março de 2021 a dívida total era de 1,35 bilhão de euros (R$ 8,3 bilhões).

Tal crise financeira foi determinante para a saída de Lionel Messi, maior ídolo da história do Barcelona. Em agosto do ano passado, o Barcelona não conseguiu renovar o contrato do argentino, que saiu sem custos e acertou com o Paris Saint-Germain.

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Philippe Coutinho atualmente é dono do maior salário do Barça. Após as saídas de Messi e Antonie Griezmann, o brasileiro lidera a lista, com vencimentos na casa de 15 milhões de euros (R$ 96,3 milhões) por ano, segundo a imprensa espanhola. Este valor corresponde a mais de R$ 8 milhões por mês.

Especulações envolvendo o nome de Philippe Coutinho para uma saída são frequentes no noticiário europeu, o que seria bom para o Barcelona, caso confirmadas. Inter de Milão, Milan, Everton, Arsenal, Newcastle e Leicester já foram alguns times que o brasileiro teve o nome ligado. Recentemente, no fim de 2021, a imprensa espanhola disse que o Flamengo é um dos interessados.

* Estagiário, sob supervisão de Aigor Ojêda.