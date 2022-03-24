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Desejo da comissão técnica atual, Fernando Sobral foi sondado pelo Santos em 2018

Jogador era destaque do Sampaio Corrêa e custava 20 vezes menos do que pedida do Ceará...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 10:06

Publicado em 24 de Março de 2022 às 10:06

O Santos segue tentando contratar o volante Fernando Sobral, do Ceará. Aprovado pela comissão técnica de Fábian Bustos, o jogador é um dos principais nomes considerados para elevar nível da equipe. O Ceará, porém, joga duro na negociação e pediu altos valores.O Vozão não aceita uma proposta menor que 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,2 milhões). A ideia do Peixe era tentar abater parte desse valor liberando dois jogadores do seu elenco. O restante seria parcelado. A negociação, porém, não andou, já que o Ceará não abre mão do valor total.
- Ouvi sobre Fernando Sobral, por exemplo. O presidente Andres Rueda ligou para o presidente do Ceará. Primeiro disse que não venderia em hipótese nenhuma. E o empresário falou que o presidente venderia por 2 milhões de dólares à vista - disse Walter Schalka, membro do Comitê de Gestão do Santos, em reunião.- Infelizmente, não temos esse dinheiro. Temos que privilegiar credores, atletas, funcionários e impostos. Peço desculpas de um lado, mas de outro peço união - completou.
Fernando Sobral poderia ter sido do Santos anos atrás e por um valor bem menor. O Peixe tentou a contratação do jogador em 2018, antes de ele se transferir para o Ceará. O jogador vinha de grande temporada no Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Nordeste. Foram 66 jogos e oito gols marcados pela equipe do Maranhão.
Após isso, Santos, Ceará e Braga, de Portugal, disputaram a contratação do volante. A equipe do Nordeste venceu a concorrência e pagou cerca de R$ 300 mil por 60% dos direitos do atleta. Hoje, Sobral custa quase 20 vezes mais.
Crédito: FernandoSobralemaçãocomacamisadoSampaioCorrêa(EliasAuê/Sampaio

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