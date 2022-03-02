Desejado por Gallardo, fã de Henry e apenas um ano na 1ª divisão: conheça o argentino alvo do Palmeiras

O Palmeiras colocou em seu radar um jovem jogador argentino como alvo para a posição de centroavante, tão desejada por Abel Ferreira. Mas quem é o garoto de 21 anos que tem despontado no futebol argentino. O LANCE! buscou informações em publicações do país vizinho para tentar mostrar quem é José Manuel López, que atua no Lanús e já foi desejado pelo River Plate-ARG.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira

Em outubro de 2021, a revista "El Gráfico", da Argentina, publicou um perfil do jovem goleador, que naquela época já chamava a atenção no futebol local. Na reportagem, o jornalista Pablo Bomarito contou como López chegou ao Lanús, após processo longo de batalhas nas categorias de base, incluindo uma lesão na coluna, em 2016, quando tinha apenas 16 anos e ficou um ano afastado.

López nasceu na cidade de San Lorenzo, onde deu seus primeiros chutes em um clube chamado El Progreso, mas ficou por pouco tempo, até que viajou cerca de 15km e no Club Atlético Saladas, onde pessoas ligadas ao Boca Juniors estariam, foi visto pelo próprio, mas novamente a passagem foi rápida.O garoto chamou a atenção do Independiente, onde fez boa parte de sua formação de base. Em 2016, porém, ele acabou tendo essa lesão na coluna, que o afastou dos gramados por um ano. Isso, somado a alguns problemas estruturais da base argentina, acabaram sendo fatores que o deixaram sem clube, até que apareceu o Lanús para ele poder dar sequência na carreira.

Tudo isso feito com o apoio de todo a sua família, que não poupou esforços para acompanhar o garoto em sua trajetória pelas categorias de base, principalmente sua mãe, que segundo López também precisou ser seu pai, quando seu progenitor ficava muito tempo fora de casa a trabalho. Em 2020, porém, ele acabou perdendo sua progenitora, a quem homenageou em 2021, quando marcou seu primeiro gol em um clássico, diante do Banfield.

No Lanús, ele chegou a jogar como ponta, diferentemente de como atua agora, como autêntico camisa 9, mas as coisas passavam a dar certo para López, que chegou a ser emprestado a um clube chamado Atlético Colegiales, com o qual subiu para a primeira divisão regional. Sua estreia como profissional na primeira divisão, porém, viria apenas em 2021, com o próprio Lanús.

Foi no dia 3 de janeiro do ano passado que ele enfrentou o Patronato para estrear na Série A Argentina e não demorou muito para que o primeiro gol saísse. No dia 9 de janeiro, menos de uma semana depois, ele marcou diante do Rosario Central, na vitória por 2 a 0. Em suma, seu debute na divisão de elite tem pouco mais de um ano e meio, o suficiente para mostrar seu valor.

Com 19 gols em 45 jogos desde então, ele já havia chamado a atenção de Marcelo Gallardo, treinador do River Plate-ARG, que pediu sua contratação. No entanto, o negócio não foi para frente. Dessa vez, que aparece como interessado é o Palmeiras, que ainda não fez propostas, mas tem buscado informações para entender quais seriam as condições para isso.

Fã do francês Thierry Henry e do compatriota Nacho Fernández, ele pode encontrar no futebol brasileiro mais uma etapa para decolar em sua meteórica carreira, que indica que o sucesso acontece tão rápido quanto suas passagens por cada clube que defendeu. Caso isso se repita agora, em breve ele pode desembarcar em uma nova camisa, mas o próximo destino será logo ali.