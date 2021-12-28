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Desejado pelo Vasco, Caio Dantas deverá seguir no Água Santa para o Campeonato Paulista

Clube paulista detém os direitos do atleta e deverá tê-lo como opção para a disputa da elite estadual do próximo ano...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 16:56

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 16:56

Um dos alvos do Vasco para o ataque está mais distante. Caio Dantas, opção como centroavante, não deverá ser liberado pelo Água Santa antes da disputa do Campeonato Paulista. Além do Cruz-Maltino, outros clubes mostraram interesse no jogador, mas a tendência de momento é ele ficar no interior paulista no início do ano.No caso da oferta vascaína, a ideia era um empréstimo sem custos, o que foi recusado pelo clube paulista. Tal informação foi revelada originalmente pelo site "Ge".
O Água Santa conquistou o acesso à elite paulista na última temporada. Já Caio foi artilheiro da edição 2020 da Série B do Campeonato Brasileiro, atuando pelo Sampaio Correia. Em 2021, ele esteve no Náutico.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Para o comando de ataque, a única definição do Vasco até o momento é a não renovação de Germán Cano. O argentino deverá jogar no Fluminense.
Crédito: CaioDantasdisputouaúltimaSérieBdoBrasileiropeloNáutico(MontagemLance!

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