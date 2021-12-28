Desejado pelo Vasco, Caio Dantas deverá seguir no Água Santa para o Campeonato Paulista

Um dos alvos do Vasco para o ataque está mais distante. Caio Dantas, opção como centroavante, não deverá ser liberado pelo Água Santa antes da disputa do Campeonato Paulista. Além do Cruz-Maltino, outros clubes mostraram interesse no jogador, mas a tendência de momento é ele ficar no interior paulista no início do ano.No caso da oferta vascaína, a ideia era um empréstimo sem custos, o que foi recusado pelo clube paulista. Tal informação foi revelada originalmente pelo site "Ge".