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Desejado pelo Botafogo, Zahavi é eleito melhor jogador do mês no Campeonato Holandês

Atacante israelense do PSV marcou gols em todos as partidas da Eredivisie no mês de março...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 14:21

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 14:21

Alvo do Botafogo, o israelense Zahavi, recebeu nesta sexta-feira (01) o prêmio de melhor jogador de março no Campeonato Holandês. O atacante marcou gols em todos os jogos do PSV na Eredivisie e ainda deu uma assistência. Heracles Almelo, o FC Utrecht e o Fortuna Sittard são os times que foram as vítimas do artilheiro.O time de Eindhoven ainda participa de mais duas competições, a Liga da Conferência Europeia e a Copa da Holanda. Ao contar com estes torneios, os números do jogador se tornam mais expressivos.
No total são sete gols em seis partidas, sendo um contra o Go Ahead Eagles, pela Copa da Holanda, e três contra o Copenhagen (DIN) na Liga da Conferência.Cabe destacar, que o contrato do atleta com a equipe holandesa encerra em junho. No entanto, a diretoria do Glorioso já apresentou uma proposta e aguarda uma resposta.
Crédito: ZahaviéeleitoomelhorjogadordemarçonoCampeonatoHolandês(Foto:Divulgação/PSV

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