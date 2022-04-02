Desejado pelo Botafogo, Zahavi é eleito melhor jogador do mês no Campeonato Holandês

Alvo do Botafogo, o israelense Zahavi, recebeu nesta sexta-feira (01) o prêmio de melhor jogador de março no Campeonato Holandês. O atacante marcou gols em todos os jogos do PSV na Eredivisie e ainda deu uma assistência. Heracles Almelo, o FC Utrecht e o Fortuna Sittard são os times que foram as vítimas do artilheiro.O time de Eindhoven ainda participa de mais duas competições, a Liga da Conferência Europeia e a Copa da Holanda. Ao contar com estes torneios, os números do jogador se tornam mais expressivos.
No total são sete gols em seis partidas, sendo um contra o Go Ahead Eagles, pela Copa da Holanda, e três contra o Copenhagen (DIN) na Liga da Conferência.Cabe destacar, que o contrato do atleta com a equipe holandesa encerra em junho. No entanto, a diretoria do Glorioso já apresentou uma proposta e aguarda uma resposta.